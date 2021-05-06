ŞİŞLİ'DE AYRILMAK İSTEYEN KIZ ARKADAŞINI DARP EDEN SANIĞIN DOSYASI BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ
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ŞİŞLİ'DE AYRILMAK İSTEYEN KIZ ARKADAŞINI DARP EDEN SANIĞIN DOSYASI BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİŞLİ'de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp ettiği ve olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 4 ayrı suçtan toplam 8 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Hanifi B.

ŞİŞLİ'de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp ettiği ve olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 4 ayrı suçtan toplam 8 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Hanifi B. hakkında yapılan basit yargılama davasında, olaya ait görüntülerin çözümünün yapılması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

Şişli'de 9 Aralık 2020 günü Tuğba Erçakar (26) arkadaşı Ceylan A'nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet Hanifi B. tarafından darp edilmişti. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklanmıştı. Evdeki güvenlik kamerasına yansıyan ve Tuğba Erçakar'ın "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaştığı olay, sosyal medyada gündem olmuştu. Sanık Mehmet Hanifi B. olay nedeniyle iki defa gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda Uzlaşma Bürosu'nda taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine Mehmet Hanifi B. hakkında Tuğba Erçakar'a yönelik "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, şikayetçi Ceylan A.'ya karşı da "Hakaret", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açılmıştı. İddianameyi kabul eden mahkeme, tensip zaptıyla birlikte Mehmet Hanifi B. hakkındaki adli kontrol kararının 8 Mart 2021'de kaldırılmasına hükmetmişti. BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi, Mehmet Hanifi B. hakkındaki yargılamanın basit yargılama usulü ile yapılmasına karar verdi. Mahkeme, dün dosya üzerinden yaptığı incelemede, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Bilirkişinin dosya içindeki olaya ilişkin CD'ler üzerinde inceleme yapıp rapor hazırlamasına karar verildi. Bilirkişi raporunun ardından mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

TARAFLAR KARŞILIKLI DİLEKÇE SUNMUŞTU

Taraflar, mahkemeye dosya üzerinden dilekçelerini sunmuştu. Mehmet Hanifi B. avukatı Sedat Çakar savunma dilekçesinde, Tuğba Erçakar'a kasten yaralama hariç, diğer suçların hiçbirini kabul etmedikleri belirtilmişti. Dilekçede, "Kamera kaydından da görüleceği üzere müvekkilin hareketlerinin hayatın olağan akışı içerisinde akli sağlığı ve dengesi yerinde olmadığı açıkça görülecektir. Müvekkil zaten bunların nasıl yaşandığını hatırlamamaktadır ve pişmanlık duymaktadır. Psikolojik olarak rahatsızdır. Anksiyete bozukluğu ve panik atak vardır" demişti. Dilekçede, sanığın beraati ya da hakkında lehe hükümlerin uygulanması, ceza verilirse kamuya yararlı bir işte çalışmak yerine adli para cezasına karar verilmesi ve şartları oluştuğu takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılması talep edilmişti.

MÜŞTEKİ TARAF İSE SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETMİŞTİ

Öte yandan müşteki Tuğba Erçakar'ın avukatı Ayşegül Mermer de sanıktan şikayetçi olduklarını, Erçakar ve diğer müşteki Ceylan A'nın soruşturma aşamasında bir çok defa hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etmişti.

ŞİŞLİ'DE AYRILMAK İSTEYEN KIZ ARKADAŞINI DARP EDEN SANIĞIN DOSYASI BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ
ŞİŞLİ'DE AYRILMAK İSTEYEN KIZ ARKADAŞINI DARP EDEN SANIĞIN DOSYASI BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ
ŞİŞLİ'DE AYRILMAK İSTEYEN KIZ ARKADAŞINI DARP EDEN SANIĞIN DOSYASI BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ
ŞİŞLİ'DE AYRILMAK İSTEYEN KIZ ARKADAŞINI DARP EDEN SANIĞIN DOSYASI BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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