Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün Karşısına, Akrabası Fazlı Kılıç Çıkabilir

CHP bir yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı için çalışmalarını hızlandırırken bir yandan da ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor.Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, 2019 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den Şişli Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu açıklamıştı. Şişli'de AK Parti'nin adayının mevcut Kağıthane Belediyesi Başkanı Fazlı Kılıç olduğu gündeme geldi. Kılıç ile Sarıgül'ün akraba olduğu biliniyor.

ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'da kesin gözüyle bakılırken İstanbul'un en kritik ilçelerinden biri olarak görülen Şişli'de ise durum henüz net değil. Sarıgül, 2019 yılının Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'den Şişli Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu açıklamıştı.,

Mustafa Sarıgül

CHP ADAY GÖSTERMEZSE DSP'DEN ADAY OLABİLİR

Sarıgül'ün eğer CHP'den Şişli adayı yapılmazsa DSP'den aday olması bekleniyor. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün de Adalar'dan aday olacağı iddialar arasında. CHP'den Şişli adayına ilişkin henüz net bir açıklama gelmedi. Kulislerde Sarıgül'ün adı da başka isimler de telaffuz ediliyor.

SARIGÜL VE AK PARTİ'Lİ AKRABASI ŞİŞLİ'DE

Odatv'de yer alan habere göre, Şişli'de AK Parti'nin adayının mevcut Kağıthane Belediyesi Başkanı Fazlı Kılıç olduğu gündeme geldi. Erzincan doğumlu olan Fazlı Kılıç'la Sarıgül'ün akraba oldukları biliniyor. Böylelikle CHP Şişli'de Sarıgül'ü aday gösterirse AKP'li akrabası Kılıç'la karşı karşıya gelmiş olacak.

Mustafa Sarıgül, Fazlı Kılıç'ın annesini rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede ziyaret etmişti.

Fazlı Kılıç

İşte o ziyaret;