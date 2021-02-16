Sırtına römork düşmesi sonucu kemikleri kırılan hasta tedavi ile sağlığına kavuştu

Elazığ'da, sırtına römork düşmesi sonucu 14 kaburgası ile göğüs kafesi ve bel kemiği kırılan, akciğer, karaciğer ve dalağında travma oluşan Süleyman Ateş, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'???????nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Elazığ'da, sırtına römork düşmesi sonucu 14 kaburgası ile göğüs kafesi ve bel kemiği kırılan, akciğer, karaciğer ve dalağında travma oluşan Süleyman Ateş, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'???????nde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Kıraç köyünde yaşayan Ateş'in sırtına tarlada çalışma yürüttüğü sırada traktörün römorku düştü.

Çevredekilerin yardımı ile römorkun altından çıkarılan Ateş'in, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tetkiklerde 14 kaburgasının, göğüs kafesi ve bel kemiğinin kırıldığı, akciğer, karaciğer ve dalağının sarar gördüğü tespit edildi.

Ateş'e, iki gün uyutularak yapılan takibin ardından göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Murat Kılıç tarafından cerrahi müdahalede bulunuldu.

Kırılan kemiklere 10 plak yerleştirilen Ateş 10 gün yoğun bakımda tedavi gördü.

Daha sonra normal servise alınan Ateş, 15 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi.

Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ateş, ameliyatını gerçekleştiren Dr. Kılıç'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını öğrendi.

Ateş, AA muhabirine yaşadığı kazada adeta ölümden döndüğünü belirtti.

Kazadan sonra servise alınıncaya kadar ki 10 günlük süreçte bilincinin kapalı olduğunu, o sürece ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını dile getiren Ateş, Dr. Kılıç'ın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla tekrar sağlığına kavuştuğunu aktardı.

"Dr. Kılıç'tan Allah razı olsun. Başarılı bir operasyonla beni tekrar yaşama döndürdü." diyen Ateş, sağılığına kavuştuğu için büyük mutluluk yaşadığını, koronavirüse yakalanan doktoru Kılıç'a da sağlığına kavuşması için dua ettiğini kaydetti.

"Onur ve mutluluk kaynağı oldu"

Dr. Kılıç ise hastanın hastaneye getirildiğinde solunumunun durma noktasına geldiğini, Ateş'i bu nedenle solunum cihazına bağlayarak yoğun bakım ünitesine aldıklarını belirtti.

Yapılan tetkiklerde akciğerlerinde sönme ve kanama tespit ettiklerini, hastaya iki taraflı göğüs tüpü taktıklarını anlatan Kılıç, hayati riski bulunan hastayı karaciğer enzimleri normale döndükten sonra ameliyata aldıklarını bildirdi.

Hastanın ameliyattan 10 gün sonra yavaş yavaş uyandığını dile getiren Kılıç, ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini ifade etti.

Kılıç, "Çok şükür sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. Bu hem hastanemiz hem de bizim için çok büyük bir onur ve mutluluk kaynağı oldu. Hastanın serviste takibi yapıldığı süreçte ben de Kovid-19'a yakalandım. Evimde karantinadayım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen