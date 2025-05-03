Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder kaç yaşında öldü, nereli, hangi partili?

Sırrı Süreyya Önder kimdir? Sırrı Süreyya Önder'in ölüm haberinin ardından Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşında, nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Sırrı Süreyya Önder kim, hangi partiden, nereden milletvekili idi? Detaylar haberimizde...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 yılı Adıyaman doğumlu, Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçiydi. Aynı zamanda DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekiliydi.

Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı. Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku (BDP'nin desteklediği bağımsızlar) saflarında katıldığı 2011 genel seçimlerinde, İstanbul 2. bölgeden milletvekili seçildi.[2] 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı oldu, ancak kazanamadı. HDP saflarında katıldığı Haziran 2015 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimlerinde ise Ankara 1. bölgeden milletvekili seçildi. TBMM 24. Dönem İstanbul, 25. Dönem ve 26. Dönem Ankara milletvekili olarak görev yaptı. 2023 Türkiye genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçildi.

3 Mayıs 2025 günü 18 gündür tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybetti.