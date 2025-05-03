Sırrı Süreyya Önder cenaze töreni nerede, ne zaman yapılacak, nereye defnedilecek? Cenazesi nereden kaldırılacak?

Sırrı Süreyya Önder cenaze töreni ne zaman ve nerede yapılacak? TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği açıklandı. Sırrı Süreyya Önder'ın ölüm haberinin ardından sevenleri cenazesine katılmak için Sırrı Süreyya Önder cenaze töreninin nerede, ne zaman, hangi camide yapılacağını merak ediyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi nerede, ne zaman kaldırılacak? Detaylar...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN, NEREDE?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

Hastaneden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Sayın Süm Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunumu ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damara bypass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır.

Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya Önder, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisine rağmen 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10 'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası bir açıklama da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni ile ilgili henüz yer ve zaman bilgisi paylaşılmadı. Bilgiler paylaşıldıktan sonra haberimizde yer alacaktır.