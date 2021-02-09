Göbeklitepe'de tarlasına metal blok yerleştirilen çiftçi: Gece 01:00 gibi yerinde olmadığını gördük, bir helallik bile almadılar

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Göbeklitepe yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan metal blokla ilgili merak edilenler halen cevap bulamadı. Blokla ilgili araştırmalar sürerken, ortadan kaybolduğu bilgisi herkeste şok etkisi oluşturdu.

GELDİĞİ GİBİ GİZEMLİ BİR ŞEKİLDE ORTADAN KAYBOLDU

Günün ilk ışıklarıyla bölgeyi kontrol eden vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 45 santim genişliğinde ve üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak Ay'ı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun yerinde olmadığını gördü. Blokun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

Köylüler sabah metal bloğu ziyaret için tarlaya gittiklerinde monolitin yerinde olmadığını gördü.

"BUĞDAY TARLAMA ZARAR VERDİLER"

Tarlasına metal blok yerleştirilen Örencik Mahallesi sakinlerinden Fuat Demirdil, "Ne olduğuna anlam veremediğimiz metal bloku 4 gün önce tarlama yerleştirilmiş halde bulduk. Dün gece saat 01.00 sıralarında metal blokun yerinde olmadığını gördük. Ne için tarlama diktiler, ne için kaldırdılar, bir helallik bile almadan metal blok ile ortadan kayboldular. Benim tarlama bu metali koyduklarında benden izin almadılar. Açıkçası halen bir merak içindeyiz. Tarlama buğday ekmişim. 3-4 gündür köylüler bu metali merak ettiği için benim tarlamın içinde yürüyorlar. Buğdayıma zarar verdiler. Merak ediyoruz halen ne olduğunu halen öğrenemedik" ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri de bir açıklama beklediklerini dile getirdi.

Tarla sahibi Fuat Demirdil.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı