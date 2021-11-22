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Şırnaklı öğrencilerin Anıtkabir hayali gerçek oldu

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Haberler | Güncel

Şırnaklı öğrencilerin Anıtkabir hayali gerçek oldu Düzenlenen gezi kapsamında öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına karanfil bıraktı Şırnaklı öğrencilerin 10 Kasım'da yaptığı sembolik Anıtkabir hayali gerçek oldu.

ANKARA (İHA) - Şırnaklı öğrencilerin Anıtkabir hayali gerçek oldu

Düzenlenen gezi kapsamında öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına karanfil bıraktı

ŞIRNAK - Şırnaklı öğrencilerin 10 Kasım'da yaptığı sembolik Anıtkabir hayali gerçek oldu. Herkesi duygulandıran sembolik Anıtkabir ziyaretinin ardından Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Uğuz, öğrencileri Ankara'ya gönderdi. Beytüşşebaplı öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret edip Atatürk anıtına karanfil bıraktı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde geçtiğimiz 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencilerin sembolik Atatürk anıtına çiçek bırakma etkinliği herkesi duygulandırmıştı. Yapılan haber sonrası İlçe Kaymakamı Hasan Uğuz bu davranışa kayıtsız kalmayarak öğrencileri Ankara'ya gönderdi. Düzenlenen gezi kapsamında öğrenciler Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına karanfil bıraktı. Başkent Ankara'ya giden öğrenci kafilesinin iki gün boyunca tarihi, turistlik yerleri gezdiği belirtildi. Öğrenciler, Anıtkabir, Ankara Kalesi, Gölbaşı, oyun merkezleri ve daha bir çok yeri gezdi. Mutlulukları gözlerinden okunan öğrencilerden Kardelen Ulaş çok mutlu olduğunu söyledi. Ulaş, "Çok güzel bir duygu, herkes bu duyguyu yaşamak ister. Kaymakamımız Hasan Uğuz bizi buraya gönderdi. Daha önce masaya bırakmıştık çiçeklerimizi şimdi Atatürk'ün huzuruna bıraktık" dedi.

Avinar Ataman isimli öğrenci ise Ankara'ya gelmeyi çok arzuladıklarını söyledi. Ataman, "Gelmeyi çok istiyorduk, geleceğimizi bilmiyorduk. Şimdi Ankara'dayız. Bizim gibi arkadaşlarımızın da gelmesini istiyorum. Çok büyük bir yer hayran kaldım" diye konuştu.

Emine Ceren isimli öğrenci ise "Çok güzel bir gezi yaptık. Her yeri dolaştık yarın da dolaşacağız. Bizi buraya gönderen kaymakamımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Şırnaklı öğrencilerin Anıtkabir hayali gerçek oldu

Şırnaklı öğrencilerin Anıtkabir hayali gerçek oldu

Şırnaklı öğrencilerin Anıtkabir hayali gerçek oldu

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İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Son Dakika Haberleri

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