Şırnak Valisi esnafı ziyaret edip, maske ve mesafe uyarısında bulundu
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Şırnak Valisi esnafı ziyaret edip, maske ve mesafe uyarısında bulundu

Şırnak Valisi esnafı ziyaret edip, maske ve mesafe uyarısında bulunduŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte artan koronavirüs vakalarından sonra esnafı ziyaret ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

17.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:58

Şırnak Valisi esnafı ziyaret edip, maske ve mesafe uyarısında bulundu

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte artan koronavirüs vakalarından sonra esnafı ziyaret ederek, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Normalleşme süreciyle beraber Türkiye genelinde olduğu gibi son dönemlerde Şırnak ve ilçelerinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından kentte denetimler sıklaştırıldı. Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İsmail Başıbüyük ile esnafı ziyaret etti. Vali Pehlivan, koronavirüs salgınına karşı, esnaf ve vatandaşlara maske kullanmaları, sosyal mesafeye uymaları ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Koronavirüs ile mücadelede Türkiye'nin çok başarılı sonuçlar elde ettiğini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Önemli mesafeler alındı. 1 Haziran itibari ile Cumhurbaşkanımız tarafından bir normalleşme süreci duyuruldu. Bu normalleşme süreci ile birlikte koronavirüsün başlangıcında getirilen yasaklamalar, kısıtlamalar gevşetildi. Ancak bu sürecin yanında vatandaşlarımızın işletmelere girmesi, sokaklara çıkması bir yoğunluğa yol açtı ve ülke genelinde vakaların tekrar artması ile karşı karşıya kaldık. Her gün Sağlık Bakanlığı verileri açıklıyor. İlimizde de ülke genelinde olduğu gibi belli bir kıpırdanma yaşandı. Normalleşme adını verdiğimiz bu süreçte belki de öncekinden çok daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle toplu olarak bir yerlerde bulunmamak, toplu etkinliklerden uzak durmak gerekiyor" dedi.

ŞIRNAK'TA MASKE KULLANIMI ZORUNLU

Zorunlu maske kullanımını ilk uygulayan illerin başından Şırnak'ın geldiğini hatırlatan Vali Pehlivan, "Sokağa çıkma zorunluluğu olan kamu görevlisi, iş yeri sahibi ve benzeri vatandaşlarımızın en azından kendisini ve çevresini koruması için maskesiz dolaşmaması gerekiyor. Bu artık ilimizde de bir zorunluluk. Vatandaşlarımızı uyardık. Bu bir hıfzıssıhha kararı olduğu için uymayanlar hakkında işlem yapılması yönünde de karar alınmış durumda. Ama biz istiyoruz ki ceza ile değil gönülden yapalım bunu. Hem kendi sağlığımız hem de çevremizdekilerin sağlığı için buna kalben, gönülden riayet edelim. Kurallara uymayanları da ikaz edelim. Bu anlamda da bir otokontrol sağlayalım" diye konuştu.

TAZİYELERİ TELEFON İLE İLETELİM

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Pehlivan şunları kaydetti:

"İlimizde, bölgemizde taziye geleneği yaygın ve insanlarımızın acıları paylaşması gerçekten saygıya değer bir davranış. Ancak bu süreçte taziyelerinde nasıl ki camilerimiz bir dönem ibadete kapalı tutuldu ve normalleşme süreci ile birlikte öncelikle avlularda belli şartları yerine getirmek şartı ile kılınmaya başlandı. Taziyelerimizin de yapılmaması konusunda kararlarımız şu an yürürlükte ve devam ediyor. Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Lütfen, bu süreç tamamen normale dönene kadar taziyelerimizi de mümkün olduğunca telefon ile veya orada kalabalık yapmadan, belli bir sosyal mesafeden iletelim. Çünkü buna da müsaade edersek vatandaşlarımız taziyelerde çok yoğun katılım sağlıyor. Birbirine bulaştırma riski var. Buna da son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuların takibi için ilimiz genelinde ekipler oluşturmuş durumdayız. Sağlık ekiplerimiz sürekli sahada. Kolluk kuvvetlerimiz, zabıtalarımız sürekli sahadalar. Denetlemeler yapıyorlar, hatırlatmalar yapıyorlar. Kurallara uymama konusunda ısrarcı olanlara da cezai işlem uyguluyorlar."

'EN BÜYÜK DÜŞMANIMIZ REHAVET'

Cizre ilçesinde koronavirüs vakası çıkan apartman ve sokakları karantinaya aldıklarını belirten Vali Pehlivan, orada tedbirleri arttırdıklarını da ifade etti.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da, vatandaşlarının duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ramazan Bayramı'na kadar çok güzel bir süreç izledik. Ne yazık ki vatandaşlarımızın rehavete kapıldığını gördük. Bizim bu konudaki en büyük düşmanımız rehavettir. Vatandaşlarımızın rehavete kapılması ile Cizre başta olmak üzere bazı ilçelerimizde vakalarda artış gözlendi. Bu artışlar çok yüksek değil. Geçmişte hiç vaka olmamasından dolayı şimdi vakalar olunca bize rakamlar fazla geliyor. Hasta sayımız az olduğu gibi ancak önlemlerle biz bunun üstesinden gelebiliriz. Düşüş noktasına geri dönüyoruz. Maske takarak, mesafeyi koruyarak, temizlik kurallarına uyarak bu virüsle bu şekilde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Şırnak Valisi esnafı ziyaret edip, maske ve mesafe uyarısında bulundu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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