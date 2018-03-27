Şırnak'ta, Radyasyona dayanıklı, 20 yıl giyilebilen Şal, Şepik kumaşı yeniden canlandırılıyor

Şırnak ve Siirt yöresinde genelde erkeklerin giydiği ve 500 yıllık geçmişe sahip şal ve şepik kumaş üretiminin yeniden canlanması, geleceğe taşınması için Şırnak Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR Müdürlüğünün ortak projesi ile bir atölye kuruldu. Şal şepik kumaşının üretimi ve gelecek nesillere taşınması amacıyla kurulan atölyede 4 usta ve 12 öğrenci bulunuyor. Halk Eğitim Müdürü Orhan Kadırhan, Şal Şapik tiftikten yapılmasından dolayı yazın serin tutar, kışın sıcak tutar. Radyasyona karşı dayanıklılığı olan ve uzun zaman dayanabilen özel bir kumaştır. Buda tiftik ipliğinden gelen bir özelliktir. ve çok ince dokunan bir özelliği var. Yöresel olarak özel günlerde, düğünler giyilen bir elbisedir. Şal Şapik kumaşı ceket, yelek, pantolon şeklinde giyilebiliyor. 20 yıla yakın bir süre giyilebilen Şal Şapik içindeki özgün malzemelerden dolayıda güveler tarafından yenilmiyor dedi.

ŞAL ŞEPİK KUMAŞLARI TÜRKİYE PAZARINA ÇIKACAK

Şırnak ve Siirt kent merkezleri ile ilçelerinde genelde erkeklerin 500 yıldan beri giydiği şal ve şepik kumaşlarının üretiminin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine Şırnak Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR Müdürlüğünün ortak projesi ile bir atölye kuruldu. 4 usta ve 12 öğrencinin bulunduğu atölyede üretilecek şal ve şepik kumaşları, Türkiye pazarına açılacak. Halk Eğitim Müdürü Orhan Kadırhan, 3 kurumun verdiği destekle şal şepik atölyesinin kurulduğunu belirterek, Atölyemizde yeralan malzemelerimiz tamamen orijinalliğe dikkat edilerek yerleştirildi. Şuanda 4 usta, 12 öğrencimizle İşkur işbirliği ile atölyemizi açtık. Atölyemizde şal şapikin yeniden dirilişi, yeniden canlanışı ve değer haline getirerek o değerin yok olmasına engel olmaya çalışacağız. O değerin gelecek nesillere aktarılması için gerekli çalışmaları hızlı ve etkin bir şekilde yapıyoruzdedi.

RADYASYONA KARŞI DAYANIKLI VE 20 YIL GİYİLEBİLİYOR

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadırhan, Şal Şapik'in tiftikten yapılmasından dolayı yazın serin, kışın sıcak tuttuğunu da belirterek, Radyasyona karşı dayanıklılığı olan ve uzun zaman dayanabilen özel bir kumaştır. Buda tiftik ipliğinden gelen bir özelliktir. ve çok ince dokunan bir özelliği var. Yöresel olarak özel günlerde, düğünler giyilen bir elbisedir. Şal Şapik kumaşı ceket, yelek, pantolon şeklinde giyilebiliyor. 20 yıla yakın bir süre giyilebilen Şal Şapik içindeki özgün malzemelerden dolayıda güveler tarafından yenilmiyor diye konuştu.

DEVLET BÜYÜKLERİMİZE GÖNDERİYORUZ

Beşir Şat ise, 50 yıldır Şal Şepik ustalığı yaptığını, bu işi dedesi ve babasından öğrendiğini ifade ederek, Emeği de, geliri de fazladır. Şal şapik pahalı olduğu için herkes giyemiyor. Ama şuanda ceket, yelek ve pantolon olarak yapıyoruz. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki bürokratlarımıza, devlet büyüklerimize gönderiyoruz. Amacımız, bu sanattı unutturmamak. Gençlerimize bu sanatı öğretmek. Bu sanata merak saran bir insan 1 ay içinde öğrenir. Bizim de gayretimizle inşallah şu anda eğitim gören 12 öğrencimiz de usta olacak. Ben gençlerimize çağrıda bulunuyorum; Gelsinler bu sanatı öğrensinler. Çünkü sanat, eğitmek, öğretmek ve üretmektir. Bu tarihi sanatın yok olmaması için devlet desteği ile bu sanat ve tarih geleceğe taşınabilirdedi. Şal Şepik atölyesinde ustalık yapan Rıdvan Ertaş da, Şırnak yöresine ait kültürel mirasları olan Şal Şepik'in dokumacılığını yaptıklarını, kumaşın tekstilin tam gelişmediği dönemlerde normal günlük kıyafet olarak üretildiğini ifade ederdek, Ama, günümüzde şuan düğünlerde ve özel günlerde kullanılmaktadır. Şuan ellimizde olan iplerimiz geçmişteki iplerden çok daha kaliteli. Bununla beraber çok daha kaliteli kumaşlar çıkaracağız. Kumaşlarımız mavi, siyah, gök mavisi, beyaz renklerinde üretilmekte. Tiftik keçilerinin yünü ip haline getiriliyor. İp haline getirildikten sonra masuraya sarıyoruz. Masura işleminden sonra yapılacak ceket, yada pantolon ölçüsüne göre ip uzatılıyor. Ardından tiftik ipi ince olduğu için dayanıksız bir ip. Biz çiriş ve fırça ile sağlamlaştırıyoruz. Sonra tüylerini gidermek için sıka dediğimiz işlemi yapıyoruz. Sıkadan sonra ipleri belli bir düzen içerisinde hazırlayıp tezgahta dokumaya başlıyoruz. Tezgahta dokunduktan sonra kumaş iyice yıkanıp kaynatılır. Ardından kalıp işlemine tabi tutuluyor. 24 saat kalıpta bırakıyoruz. 24 saat sonunda iki tahta arasında yaklaşık 10 kilo baskı altında bekletilerek dikime hazır hale getiriliyordiye konuştu. Şırnak ve yöresinde üretilen Şal Şepik kumaşları, tiftik, yün ve pamuk iplikleriyle dokunuyor. Yörede yetiştirilen tiftik keçilerinden toplanan yünler, elde açılıp yumak haline getirildikten sonra, büyük taraklarla taranan bu yumaklar, iğ ve teşi denilen saplı topaçlarla eğrilip, ince ve pürüzsüz hale getiriliyor. Yumak haline getirilen iplikler, önceden hazırlanmış kök boyası kazanlarında kaynatılıp renklendirildikten sonra güneşte kurutuluyor. Bu şekilde dokumaya hazır hale getirilen iplikler, dokunacak şal şapikin desenine göre tezgaha sarılıyor.