Şırnak'ta piknik yaparken kaybolan enişte- kayınbiraderi arama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açıldı! İlk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

Şırnak'ta piknik yaparken kaybolan enişte- kayınbiraderi arama çalışmaları sürüyor

kayınbiraderi arama çalışmaları sürüyorŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde pazar günü aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan Selahattin Güngen (38) ile eniştesi Üzeyir Batmaz'ı (49) arama çalışmaları 7'nci günde de devam ediyor.

11.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 11:10

kayınbiraderi arama çalışmaları sürüyor

ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde pazar günü aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan Selahattin Güngen (38) ile eniştesi Üzeyir Batmaz'ı (49) arama çalışmaları 7'nci günde de devam ediyor. Güngen'in annesi Hanife Güngen, "Ben oğlumu ve damadımı istiyorum. Aranıp, bulunmalarını istiyorum" dedi.

Şırnak'ta nakliyecilik yapan Üzeyir Batmaz ve plastik kapı, pencere satışı yapan kayınbiraderi Selahattin Güngen, pazar günü sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Cudi Dağı bölgesine pikniğe gitti. Kahvaltıdan sonra Batmaz ve Güngen, araçları ile dolaşacaklarını belirterek, piknik alanından ayrıldı. İkiliden bir süre haber alamayan aileleri, İkizce Jandarma Karakolu'na giderek, ihbarda bulundu. Ailelerinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, insansız hava aracıyla (İHA) Batmaz ve Güngen'in bindiği araç, Cudi Dağı eteklerinde terk edilmiş bulundu. Pazartesi günü aile bireyleri de yaklaşık 60 kişilik bir grup ile aracın bulunduğu bölgede arama gerçekleştirdi, ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Güngen ve Batmaz'ın kaybolduğu bölgede Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımıyla karadan, havadan arama çalışmaları 7'nci günde devam ediyor. Hanife Güngen, oğlu Selahattin ile damadı Üzeyir'den haber alamadıklarını umutlu bekleyişlerini sürdürdüklerini belirterek, "Oğlum ekmeğinin peşinde biriydi. Oğlumun ve damadımın hiçbir hatası yoktu. Çocuklarını alıp beraber pikniğe gitmişler. Ben oğlumu ve damadımı istiyorum. Bulunmalarını istiyorum. İsteğimiz budur. Bugün 7'nci gün. Hiçbir haber alamıyoruz. Biz çok sıkıntılıyız, merak ediyoruz. Oğlumun 5 çocuğu var" dedi.

'YAŞADIĞIM SÜRECE KOCAMI ARAYACAĞIM' Selahattin Güngen'in eşi Fatma Güngen, yaşadığı sürece kocasını arayacağını belirterek, "Çocuklarımızla birlikte pikniğe gittik. Eşimle birlikte kahvaltı yaptık. Sonra 'Biz biraz dolaşıp, geleceğiz' dedi. Ondan sonra bir daha haber alamadık. Akıbetlerinin belli olmasını istiyoruz. Kimin elindeyse bize açıklama yapmasını istiyoruz. 5 çocuğum var. Başsız kaldılar, sahipsiz kaldık. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Ben yaşadığım sürece kocamı arayacağım. Sormaya devam edeceğim. Benim kocamın hiç kimse ile bir sorunu yoktu. Bütün dünyayı dolaşsanız kocamdan şikayetçi bir kişi bulamazsınız. Kocam esnaftır, kendi ekmeğinin derdine düşmüş birisiydi. Hayatında bir kuşu bile uykusundan uyandırmamıştır. Hiç kimseye bir zararı dokunmamıştır. Ben kocamı istiyorum. Çocuklarımın sahipsiz, yetim kalmasını istemiyorum" diye konuştu.

Şırnak'ta piknik yaparken kaybolan enişte- kayınbiraderi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin Magazin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı Ekonomi
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi Güncel
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor Yaşam
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Herkesin cevabını merak ettiği soru: Ayasofya Camii'nin imamı kim?
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından 'Atatürk'e dua etmeliyiz' yorumu
Muharrem İnce'den, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" yorumu
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Solist Özer Arkun'dan şiddet gördüğünü söyleyen Burcu Yılmaz, hemcinslerine seslendi
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Mozaikler kapatılacak mı? Gözler salı gününe çevrildi; ilk namaz böyle olacak!
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu
O Ses Türkiye'ye geri dönen Ebru Gündeş, şık olmak için modacıların kapısını çaldı
O Ses Türkiye'ye geri dönen Ebru Gündeş, şık olmak için modacıların kapısını çaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Murat Kurum Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Reynmen Seda Sayan Mabel Matiz
Spor İrfan Buz Rıza Çalımbay Serdar Gürler Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Temmuz Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Şırnak'ta piknik yaparken kaybolan enişte- kayınbiraderi arama çalışmaları sürüyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 11:10:57. #1.14#
title