Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
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Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

24.12.2020 12:18 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:24

Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kaymakamlık ve belediye ekipleri gece gündüz demeden kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkisiyle birçok grup köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri ilçe merkezinde cadde ve sokakları temizledi. Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı İlçe Özel İdare ekipleri ise kapalı olan 18 köy yolunun 14'ünü açtı.

Beytüşşebap Kaymakamı Hasan Meşeli, memleketin kurak bir dönem geçirdiğini söyledi. Kaymakam Meşeli, "Beytüşşebap'a kar bu sene geç yağdı. Kasım sonunda başlar diye bekliyorduk. Dünden beri lapa lapa kar yağıyor. Bu rahmet grup köy yollarımızın kapanmasına neden oldu. Özel İdare ekiplerimiz bu duruma hazırlıklıydı. Dün akşam sabaha kadar çalıştılar. Bugün de Beşağaç ve Bölücek köy yolu ile Boğazöğren grup köy yolu açma çalışmaları devam ediyor. Kamu görevlileri olarak insanımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz" dedi.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, yaya geçitlerindeki karları temizleyen ekiplere gün boyu yardım etti. Aşan, "Yoğun kar yağışı var dün geceden beri. Kapalı bir yolumuz yok çok şükür. Personeller kaldırımları, ana caddeleri ise kamyon ve kepçelerle temizliyoruz. Bugün personellerimizle beraber buradaki yolları temizlemeye çalıştık. Halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor
Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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