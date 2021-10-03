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Şırnak'ta ilginç düğün geleneği

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Şırnak'ta ilginç düğün geleneği

Şırnak'ta ilginç düğün geleneği şaşırtıyor.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta ilginç düğün geleneği şaşırtıyor. Damadın kardeşleri düğüne katılanlar tarafından kayalıklardan dereye atılıyor. Elbiseleri ile suda sırılsıklam olan damadın kardeşleri daha sonra davetlilerle halay çekiyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyünde yapılan kır düğününde ilginç görüntüler yaşandı. Sevdin Öter'in oğlu Uzman Çavuş Aydın Öter'in düğününde davetliler damadın kardeşlerini suya atma geleneğini sürdürdü. Ata geleneğini yaşatan köylüler, düğün bitiminde damadın ağabeyi ve kardeşlerini tutarak Habur Çayı'na attı. Uzun yıllardır bu geleneği yaşatan yöre halkı, sırılsıklam olan damadın kardeşleriyle beraber daha sonra halay çekti.

Damadın kardeşi Metin Öter, bu gelenek sayesinde herkesin suya atladığını söyledi. Öter, "Kardeşimin düğünü gördünüz beni attılar, telefonum gitti. Ama olsun bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan davetlilerimiz geleneklerimizi yaşatıyor. Çok güzel oldu. Şimdi de halay çekmek zorundayım" dedi.

2 gün 2 gece süren düğün, ay yıldızlı Türk bayrağı altında çekilen halaylarla son buldu. - ŞIRNAK

Şırnak'ta ilginç düğün geleneği

Şırnak'ta ilginç düğün geleneği

Şırnak'ta ilginç düğün geleneği

Şırnak'ta ilginç düğün geleneği

Şırnak'ta ilginç düğün geleneği

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Haber: Şırnak'ta ilginç düğün geleneği - Haberler
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