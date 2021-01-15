Mehmetçik kar temizleme çalışmalarına destek verdi

Şırnak, Siirt ve Bingöl'de kar etkisini sürdürüyor.

Bingöl

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de devam eden kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçede dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Ulaşıma kapanan 20 köy yolunun açılması için Karlıova Belediyesi ile Özel İdare ekiplerinin çalışması devam ediyor.

İlçe sakinlerinden Sabri Arlı, kar yağışına sevindiğini belirterek, "İlçemiz için kış mevsiminde kar olması lazım. Bölgemiz hayvancılık bölgesi olduğu için kış ayında kar olmadığı zaman kuraklık yaşanıyor. Çok şükür beklediğimiz kar geldi." dedi.

Yedisu ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar temizleme çalışmalarına Mehmetçik de destek verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Dere