ŞIRNAK CUMHURİYET MEYDANINDA 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI DÜZENLENDİ

Saat 19: 30'da Milli birlik yürüyüşü ile başlayıp gece 00: 13'de okunan salaya kadar devam eden, İl protokolü ve Şırnaklı hemşehrilerimizin katılımlarıyla coşkuyla icra edilen programa Valimiz Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi, kızları Nevra ile Irmak ile birlikte katıldı.

Program Vali Pehlivan ve katılımcılar, ellerinde Türk Bayraklarıyla Ömer Kabak Meydanından Cumhuriyet Meydanına doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

Programda konuşan Vali Pehlivan;

"Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü icra ettiğimiz 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. Yıldönümünde sizleri en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlarken başta o gece canını vatan için siper eden 251 Şehidimizi ve bütün Şehitlerimizi saygıyla, hürmetle yad ediyorum. Yine o gece şehit olmak için yola çıkan, Gazilik nasip olan 2196 Gazimizi ve bu vesileyle bütün Gazilerimizi saygıyla, minnetle yad ediyorum.

Türk Milleti tarihte medeniyet kurmuş, büyük bir millet. Ulu bir çınar. Çınar ağaçlarını biliriz ki yüzyıllarca yaşayan, ömrü en uzun ağaçlardan biridir. Zamanla çınarın gövdesinde, belli bölümlerinde çürümeler olur. Çınar ağacının kökleri o kadar sağlamdır ki ihtiyaç halinde köklerinden sağladığı ve salgıladığı sıvı sayesinde kendini onarır, çürük kısımları atar ve adeta yeniden doğmuş, yeşermiş gibi yüzyıllarca yaşamaya devam eder. Bizim aziz milletimiz, güçlü devletimiz de işte böyle ulu bir çınardır, Osman Gazi'nin rüyasında gördüğü, hocası Şeyh Edebali'ye anlattığı çınardır. Tıpkı doğadaki çınarlar gibi yüzyıllar içerisinde bünyesinde birtakım zararlılar oluşmuştur. Ama her defasında bundan arınarak, daha da güçlenerek yoluna devam etmiştir.

15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirenler o gün değil, on yıllar, belki yüzyıllar önce kurmuş oldukları milletimize, devletimize diz çöktürme planlarını sahneye koyma girişiminde bulundular. Yıllar içerisinde ulu çınarın gövdesine, kamu kurum ve kuruluşlarına sinsice sızmak suretiyle yapıyı çürütmeye çalıştılar ama asıl damara, asil damara ulaşamadılar. O gövdeyi ayakta tutan asıl ve asil damar bizi bin yıldır bu topraklarda özgürce, bağımsızca, kardeşlik hukuku içerisinde yaşatan damardır.

Bin yıl önce Sultan Alparslan, üzerindeki beyaz entarisini kefen sayıp yola çıkmıştı. Ordusuna 'Ben ölürsem bu gömleğimi benim kefenim yapın. ' demişti.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethetmeye niyetlendiğinde ve bu amaçla yola koyulduğunda 'Ey İstanbul, ya ben seni alırım ya da sen beni alırsın! ' demişti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. ' demişti.

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'Tanklarıyla gelsinler, toplarıyla gelsinler. Biz ölümüne, biz ölümüne! ' demişti.

İşte bu damar aynı damardır, bu kök aynı kök, bu ruh aynı ruhtur. Milleti kenetlenenin lideri de cesaretle bu tarihi sözleri söyleyebiliyor ve millet hainlere, bölücülere karşı cesaretle, ferasetle mücadele ediyor ve kazanıyor.

Allah'ın inayet ve keremiyle bizler dualı bir milletiz, Gazi bir milletiz. Gaziliğimiz, verdiğimiz bu mücadeleden geliyor. Vatanımız, bayrağımız, ezanımız için, buna göz dikenlere karşı bu uğurda mücadele etmek için söz vermişiz, and içmişiz. Gençleriyle, her yaştan kadınıyla ve erkeğiyle o gece topyekün, tek yumruk olarak mücadele eden bu milletin asil evlatları 'Türkiye Geçilmez, Bu millet asla yenilmez. ' demiştir. Tıpkı 106 yıl önce 'Çanakkale Geçilmez' dediği gibi. Bu milletin Seyit Onbaşıları, Ulubatlı Hasanları Allah'ın izniyle eksik olmaz.

Çanakkale Savaşında 250 tonluk top mermisini taşıyan Seyit Onbaşılar, 15 Temmuz Gecesi 250 tonluk tankların önüne yatan bu çağın Seyit Onbaşıları olarak karşımıza çıktı. İstanbul'un burçlarına bayrağı diken Ulubatlı Hasanlar, 15 Temmuz Gecesi F-16'lara karşı vücudunu siper eden bu çağın Ulubatlı Hasanları olarak ortaya çıktı. Ne mutlu devletimize, ne mutlu milletimize!

Şunu da ifade etmek gerekir ki FETÖ gibi PKK gibi hain yapılar, şer odakları belirli yöntemler kullanıyorlar. Biz devlet ve millet olarak medeniyet kurup adımızı tarihe yazdırdıysak milletçe zihin gücümüzün, zekamızın, yürek gücümüzün, yürek enginliğimizin ve derinliğimizin, yürekteki inancımızın, ruhumuzun ve bilek gücümüzün çok büyük payı vardır.

Bu örgütler insanımızın önce beynine girmeye, beynini yıkamaya, daha doğrusu kirletmeye yeltendiler. Daha sonra yüreklerini karartmaya çalıştılar. Yüreklerindeki birlik ve beraberlik inancını yıkmaya, yok etmeye çalıştılar. Nihayetinde toplara, tüfeklere sarılarak bileğini bükmeye çalıştılar ama başaramadılar. Çünkü aziz milletimizin ve büyük devletimizin kökleri sağlam, ulu bir çınar. Dallarını kesebilir, yapraklarını dökebilirsiniz ama bu çınar, budandıkça yeşerir. Bu ulu çınarı hiç bir güç asla yıkmayı başaramadı, başaramayacaktır.

Şırnaklı hemşehrilerime bu gece göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çağrı üzerine yurdun her tarafında olduğu gibi Şırnaklı hemşehrilerimiz de çukur barikat döneminde çektikleri sıkıntılara rağmen yollara, meydanlara düştü, mücadele etti. Bugün de hep birlikte buradayız. Bugünümüze şükürler olsun.

Bu sıkıntıları yaşadık. Bir daha yaşamamak için demokrasimize, milli irademize, devletimize ve devletimizin kurumlarına sımsıkı sarılacağız. Birbirimize sımsıkı sarılacağız, kenetleneceğiz. FETÖ, PKK adı ne olursa olsun, aramıza hiçbir şer odağının girmesine izin vermeyeceğiz. Bunlarla bir yandan mücadelemizi sürdüreceğiz bir yandan da tekerrür etmemesi için birbirimize çok daha sıkı sarılacağız ve her alamda çok çalışacağız.

Bugün 'Türkiye Geçilmez' diyebiliyorsak teknolojide, bilimde, üretimde vb pek çok konuda geçilmez olduğundandır. Her alanda kendini yetiştiren ve geliştiren Türkiye, gücünü dünyada çok daha fazla, çok saha etkili bir şekilde ispat ediyor. Bu nedenledir ki üzerimize saldıranların sayısı ve saldırma sayısı giderek artıyor. Ama biz kendimize, milletimizin cesaretine ve çalışkanlığına güveniyoruz. Birliğimize ve beraberliğimize inanıyoruz. İnancımızdan büyük bir kuvvet, büyük bir kudret alıyoruz. Böyle musibetleri, böyle ihanetleri Allah inşallah bir daha göstermesin, yaşatmasın. Bağımsızlığımız, birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Devletiyle, milletiyle, toplumun her kesimiyle, 81 ili ve ilçeleriyle, köyleri, mezralarıyla, bütün vatandaşlarıyla ülkemiz inşallah geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bununla gurur duyuyoruz. Her geçen gün dünya ölçeğinde sesimiz çok daha gür çıkıyor, gür çıkmaya da devam edecek. Köklerimizden güç alacağız, dallanacak ve budaklanacağız. Bu ulu çınarı ilelebet şanlı bayrağımızın gölgesinde payidar kılacağız.

Bu duygularla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir kere daha aziz Şehitlerimizi rahmetle, kahraman Gazilerimizi minnetle yad ediyorum. " dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, MHP İl Başkanı Halil Tatar, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Bişenk Fatma Acar, Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan da birer konuşma gerçekleştirerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı 15 Temmuz konulu belgeseller, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konuşmaları sinevizyondan canlı olarak izlendi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusunda dereceye giren öğrenci ve sporculara Vali Pehlivan ve il protokolü tarafından ödüllerin verildiği, Kuran-ı Kerim Tilavetinin, ilahilerin okunduğu, şiirlerin, kahramanlık türkülerinin söylendiği, 15 Temmuz temalı videoların izlendiği program, saat 00. 13'te okunan salanın ardından son buldu.

