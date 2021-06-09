Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Markovic, AA'yı ziyaret etti
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Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Markovic, AA'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün görüşmesi ANKARA - Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün görüşmesi ANKARA - Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Büyükelçi Markovic'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Markovic, AA'yı ziyaret etti
Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Markovic, AA'yı ziyaret etti
Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Markovic, AA'yı ziyaret etti
Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Markovic, AA'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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