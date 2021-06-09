Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Markovic, AA'yı ziyaret etti
Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün görüşmesi ANKARA - Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün görüşmesi ANKARA - Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Büyükelçi Markovic'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı