Sırbistan'da DOK Belgesel Film Festivali'nde "Ardında Kalanlar" birincilik kazandı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 4'üncüsü düzenlenen DOK Belgesel Film Festivali'nde, yönetmen Ahmet Uluçay'ın anlatıldığı Türk yapımı belgesel "Ardında Kalanlar" birincilik ödülünü elde etti.

Daha öncede birçok ödül kazanan "Ardında Kalanlar" filminin yönetmeni Nuray Kayacan, festival ve sonuçları ile ilgili görüşlerini AA muhabirine anlattı.

"Ardında Kalanlar"ın ilk filmi olduğunu ve bütçesiz çektiğini belirten Kayacan, "Filmin çekiminden montajına kadar tamamını kendim yaptım." dedi.

Kayacan, "Çok güçlü filmler ile birlikte finallere kalmak bize gurur verdi. Finallere kalacağımızı hayal edememiştik. Çok güzel tepkiler aldık, bu bizim için en büyük ödüldü. Ahmet Uluçay'ın anısına çektiğimiz filmimiz birincilik aldı. " ifadelerini kullandı.

Filmin birincilik almasının kendileri için ayrıca mutluluk verici olduğunu dile getiren Kayacan, şöyle devam etti:

"Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Türkiye'ye ve Türk halkına böyle önemli bir festivalden, böyle önemli bir ödülü götürüyor olmak büyük bir onur. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliğine teşekkür etmek istiyorum."

"Türk sinemasının bilge yönetmeni: Ahmet Uluçay"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik köyünde 2 Aralık 1954'te dünyaya gelen, ilkokulu bitirdikten sonra bir süre çobanlık yapan ödüllü yönetmen ve senarist Ahmet Uluçay, inşaat işçiliği, kamyon şoförlüğü, hamallık ve tavukçuluk gibi çeşitli işlerde çalıştı.

Uluçay, köylerine gelen gezici bir film ekibi sayesinde sinemayla tanıştı, 12 yaşındayken arkadaşı İsmail Mutlu ile sinema makinesi yaptı. Topladığı kopuk film parçalarıyla köy halkına küçük gösterimler yapan Uluçay, arkadaşları İsmail Mutlu ve Şerif Akarsu ile "Tepecik Köyü Arkadaş Sinema Grubu"nu kurdu.

Usta yönetmen, sinemanın yanı sıra edebiyatla da ilgilendi. Tavşanlı'daki yerel bir gazetede yazarlık da yapan yönetmen Uluçay, 1978'de sadece tek sayı basılan bir edebiyat dergisi çıkardı. Uluçay, ömrünün son zamanlarına kadar yaşamını sürdürdüğü Tepecik köyünde, "Şair Ahmet" olarak anıldı.

Sinema dünyasında "köylü yönetmen" olarak tanınan Uluçay, kendisini "Ben köylü yönetmen değilim, köyde yaşayan bir yönetmenim." diyerek tanıttı.

Filmlerini zor şartlar altında çeken yönetmen Uluçay, yaptığı çeşitli işlerde iflas ettikten sonra sinemada başarıyı yakaladı.

Ahmet Uluçay, ilk kısa filmi "Optik Düşler"i 1993'te aldığı eski bir kamerayla çekti. Daha sonra "Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak", "Bizim Köyün Orta Yeri Sinema", "Minyatür Kosmos'da Rüya", "İnci Deniz Dibinde", "Epilectic Film", "Uzun Metrajın Resmi", "Exorcise" ve "Kaza" adlı filmlere imza atan Uluçay, eserleriyle birçok önemli ödüle layık görüldü.

Uluçay, 2007'de başladığı "Bozkırda Deniz Kabuğu" filmine sağlık sorunları nedeniyle devam etme imkanı bulamadı.

Beyin tümörü teşhisiyle kaldırıldığı hastanede tedavi görürken zatürreye yakalanan iki çocuk babası Uluçay, 30 Kasım 2009'da, 55 yaşındayken vefat etti.