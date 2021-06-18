Sırbistan'da "Bir Kadın, Bir Hikaye" kitabının tanıtımı yapıldı
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Sırbistan'da "Bir Kadın, Bir Hikaye" kitabının tanıtımı yapıldı

Sırbistan'da 'Bir Kadın, Bir Hikaye' kitabının tanıtımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Medin Haliloviç - Haberler | Güncel

NOVI Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar şehrinde, "Bir Kadın, Bir Hikaye" konulu çalıştay düzenlendi.

NOVI Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar şehrinde, "Bir Kadın, Bir Hikaye" konulu çalıştay düzenlendi.

Kültür Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle düzenlenen çalıştay kapsamında, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Batı Trakya'dan 16 başarılı kadının yaşam öyküsüne yer verilen "Bir Kadın, Bir Hikaye" kitabının da tanıtımı yapıldı.

Kitabın tanıtım programına katılan Türkiye'nin Novi Pazar Konsolosu Başar Başol, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin en temel ilkelerinden birinin kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması olduğunu anımsatarak, Türkiye'nin kadının toplumdaki yerine büyük önem verdiğini söyledi.

Başol, "Türkiye, toplumda hak ettiğiniz konuma gelmeniz için gerekli yardımı yapmaya hazır." dedi.

TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Tosbat, başarılı kadınların yaşam öykülerinin hem iş hayatı hem de özel hayatta herkese ilham vermesi gerektiğini belirterek, "Bu kararlı, çalışkan ve güçlü kadınların, tecrübeleriyle birer örnek teşkil etmesini umut ediyorum." diye konuştu.

Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic de Boşnak kültüründe kadının toplumun direği olduğunu vurgulayarak, kadınların günümüzde aile içindeki görevlerinin yanı sıra uğraştıkları farklı mesleklerle de geleneksel değerlerin korunmasına katkı sağladığını ifade etti.

Curic, kadınların toplumdaki konumlarının iyileştirilmesiyle, toplumun da iyileşeceğini sözlerine ekledi.

Novi Pazar'da faaliyet gösteren Hatidza Kadın Derneğinin başkanı Suada Nasufovic de projenin, kadınların, toplumdaki önemlerinin farkına varmaları amacıyla gerçekleştirildiğini aktararak, "Bir Kadın, Bir Hikaye" kitabının, gelecek nesiller için bir rehber niteliğinde olduğuna işaret etti.

Sırbistan'da 'Bir Kadın, Bir Hikaye' kitabının tanıtımı yapıldı
Sırbistan'da 'Bir Kadın, Bir Hikaye' kitabının tanıtımı yapıldı
Sırbistan'da 'Bir Kadın, Bir Hikaye' kitabının tanıtımı yapıldı
Sırbistan'da 'Bir Kadın, Bir Hikaye' kitabının tanıtımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Medin Haliloviç

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Sırbistan'da "Bir Kadın, Bir Hikaye" kitabının tanıtımı yapıldı - Haberler
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