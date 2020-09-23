Henüz 3G ile bile tanışamayan köy halkı sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürüyorlar
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Henüz 3G ile bile tanışamayan köy halkı sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürüyorlar

23.09.2020 13:24 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:57

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı 320 nüfuslu Kızılhüyük köyünde henüz 3G bağlantısı bulunmuyor. Dünyanın 5G ile tanıştığı günümüzde telefonları çekmeyen vatandaşlar sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürürken duruma isyan ediyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Kızılhüyük köyünde yaşayan vatandaşlar, Kayseri'den gelen sinyallerle telefon görüşmesi yapabilmek için evlerinden 500 metre yol yürüyerek köyün zirvesinde bulunan tepede telefon görüşmelerini yapıyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesine 24 kilometre uzaklıkta bulunan 320 nüfuslu Kızılhüyük köyü sakinleri, dünyanın 5G ile tanıştığı bugünlerde telefonla konuşabilmek için sinyal arıyor. Köyde yaşayan vatandaşlar, soğuk kış günlerinde ve kavuran sıcaklarda telefonla görüşebilmek için 500 metre yol yürüyerek çıktıkları yüksek bir noktada, Kayseri'den gelen sinyalleri yakalamaya çalışıyor.

"DÜNYA 5G İLE TANIŞTI BİZ 3G'YE HASRETİZ"

Kızılhüyük köyü muhtarı Ali Almaz, telefonla görüşebilmek için köyün zirvesine çıktıklarını belirterek, "Bizim telefonlarımız çekmiyor, internet alt yapısı hiç yoktur. Köyden 500 metre yukarı çıkacağız ki bizim telefonumuz çeksin. Burası köyün zirve noktası, burada sinyal arıyoruz. Telefon çekiyor gibi gözüküyor ama kesinlikle çekmiyor. Dünya 5G ile tanıştı biz 3G'ye hasretiz" dedi.

"RÜZGARIN YÖNÜ SİNYALLERİ ETKİLİYOR"

Köyde yaşayan Savaş Almaz, rüzgarın estiği yönün şebeke çekimini etkilediğini belirterek "Telefonun köyün içinde çekmesi imkansız, çekmesi için buraya çıkıyoruz. Karşı köyde yansıtıcı var, rüzgar bu taraftan eserse telefonlarımız şebekeyi görüyor. Rüzgar diğer taraftan eserse de kesinlikle çekmiyor" dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Selda Ağca, "Kardeşim lise öğrencisi, ben de üniversite öğrencisiyim, bende onun gibi internete giremiyorum" dedi.

Sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürüyorlar
Sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürüyorlar
Sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürüyorlar
Sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürüyorlar
Henüz 3G ile bile tanışamayan köy halkı sinyal yakalayabilmek için 500 metre yol yürüyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

Haber Yorumları (6)
.: Almanyada böyle hep ac telefon cekmez yol yok iş yoğ köprü yok türkiye iyi kıymetini bilin ben 30 yıl almanyadayım acım ac ağaç kabuğu yiyoğ ülkenizin kıymetüni bilin
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TAYYAR DURDEN: Bu mu lan derdiniz?
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ŞERİF ALİ: YAPMAYIN ETMEYİN AVRUPA BİZİ KISKANİR. NANKÖRLER HER ŞEYİMİZ 4 -4LÜK. AVRUPADA 2400 EURO MAAŞLA BEN GEÇİNEMİYORUM. AMA TÜRKİYEDE ÇOK RAHAT GEÇİNİYORUM. TÜRKİYE MİZİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ.
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