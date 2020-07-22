Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
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Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi

Geçtiğimiz ay yayınlanan kararnameyle Altındağ Kaymakamlığı'dan Sinop Valiliği'ne atanan Erol Karaömeroğlu'nun makam aracının bir otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Erol Karaömeroğlu sağlık durumu nasıl? Erol Karaömeroğlu kimdir? Erol Karaömeroğlu nereli? Sinop nerede?

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi
22.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:59

Vali Karaömeroğlu'nun içerisinde bulunduğu Nurullah Çetinkaya yönetimindeki 06 BH 8774 plakalı makam aracı, Ankara-Çankırı kara yolu Ballıca mevkisinde aynı yönde seyreden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 FZ 5350 plakalı otomobille çarpıştı.

EROL KARAÖMEROĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kazada Vali Karaömeroğlu'nun yanı sıra sürücü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi

SAĞLIK DURUMU İYİ

Vali Karaömeroğlu, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, sağlık durumun iyi olduğunu belirterek, "Kontrol amacıyla hastanedeyiz. Diğer yaralılara da geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, trafik kazası geçirdi

EROL KARAÖMEROĞLU KİMDİR?

1970 Rize doğumlu olan Erol Karaömeroğlu, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.

Sırasıyla Çaykara, İdil, Bozdoğan ve Palu Kaymakamlığı'ndan sonra Batman İli Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. Vezirköprü ve Ula Kaymakamlığı sonrası geldiği Şereflikoçhisar Kaymakamlığı görevini icra ederken, 01.12.2016 tarihli 29905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30.11.2016. tarihli ve 2016/861 sayılı Müşterek Kararname ile Altındağ Kaymakamlığına atanmıştır.

Geçtiğimiz ay yayınlanan kararnameyle Altındağ Kaymakamlığı'dan Sinop Valiliği'ne atanmıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

SİNOP NEREDE?

Bir liman şehri olan Sinop, Karadeniz Bölgesi'nin batı ve orta bölümünde yer alır. Geçiş noktası konumunda olan şehir, Türkiye'nin en kuzeyidir. Kastamonu, Samsun, Çorum ile komşudur.

Kaynak: AA

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