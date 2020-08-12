Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu Gerze'de Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Gerze ilçesinde protokoller imzaladı, vatandaşlarla sohbet ederek maske, mesafe ve hijyen kuralları konularında uyarılarda bulundu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Gerze ilçesinde protokoller imzaladı, vatandaşlarla sohbet ederek maske, mesafe ve hijyen kuralları konularında uyarılarda bulundu.

Vali Erol Karaömeroğlu, ilçe ziyaretlerine Gerze'den başladı. Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gerze'ye gelen Vali Karaömeroğlu, ilk olarak Gerze Kaymakamlığını ziyaret etti. Karaömeroğlu'nu, Kaymakamlık Binası önünde Kaymakam Murat Güven ve ilçe protokolü karşıladı.

Kaymakam Güven'den ilçenin genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Karaömeroğlu, daha sonra Sinop Valiliği ile Gerze Gücü Spor Kulübü arasında İçişleri Bakanlığı bütçesinden Derneklere Yardım Yapılmasına ilişkin protokol imzaladı.

İçişleri Bakanlığı bütçesinden Gerze Gücü Spor Kulübü tarafından hazırlanan "Gerze Gücünün Yıldızları Projesi"ne yardım yapılmasına ilişkin protokol, Vali Erol Karaömeroğlu ve Gerze Gücü Spor Kulübü Başkanı Fatih Ergün arasında Gerze Kaymakamlığı'nda imzalandı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy'u makamında ziyaret eden Vali Karaömeroğlu'nu belediye binası önünde belediye personelleri ve Başkan Cevat Şensoy karşıladı.

Gerze Belediyesi ile Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında devir protokolü imzalandı

Belediye Başkanı Şensoy'dan Gerze Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Karaömeroğlu, yapımı Gerze Belediyesi tarafından tamamlanan ve mülkiyeti Belediyeye ait olan 1789 metrekare inşaat yapı alanında inşa edilen, tefrişatı yapılmış, ikişer kişilik 23 oda ile 46 kişi kapasiteli Yaşlılar Evi'nin 20 yıllığına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne kullanım ve işletme hakkının devredilmesi protokolü imzalandı.

Vali Karaömeroğlu, atılan imzaların ardından Yaşlılar Evi'ni ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Vali Karaömeroğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği ilçede, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılar yaptı.

Tarihi Yakup Ağa Konağı'nı ziyaret eden Karaömeroğlu, Gerze Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları devam eden Köşk Caddesi'nde incelemelerde bulunarak işçilerle sohbet etti.

Vali Karaömeroğlu, ilçede düzenlenen 'En Güzel Bahçe Yarışması' ile en güzel bahçenin sahibi unvanını kimselere kaptırmayan Terzi Kadir Öğütler ile de bahçe ve terzi dükkanı üzerine bir süre sohbet etti.

Esnaf ziyareti esnasında, bir çay bahçesi yanında ahşaptan başka hiçbir materyal kullanmadan yapılan ahşap oyuncak dükkanını da ziyaret eden Vali Karaömeroğlu, dükkan sahibi Adnan Karagülle ile de oyuncaklar üzerine bir süre sohbet etti. - SİNOP

Kaynak: İHA