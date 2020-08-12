Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu Gerze'de
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu Gerze'de

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Gerze ilçesinde protokoller imzaladı, vatandaşlarla sohbet ederek maske, mesafe ve hijyen kuralları konularında uyarılarda bulundu.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu Gerze'de
12.08.2020 17:13 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:35

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Gerze ilçesinde protokoller imzaladı, vatandaşlarla sohbet ederek maske, mesafe ve hijyen kuralları konularında uyarılarda bulundu.

Vali Erol Karaömeroğlu, ilçe ziyaretlerine Gerze'den başladı. Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Gerze'ye gelen Vali Karaömeroğlu, ilk olarak Gerze Kaymakamlığını ziyaret etti. Karaömeroğlu'nu, Kaymakamlık Binası önünde Kaymakam Murat Güven ve ilçe protokolü karşıladı.

Kaymakam Güven'den ilçenin genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Karaömeroğlu, daha sonra Sinop Valiliği ile Gerze Gücü Spor Kulübü arasında İçişleri Bakanlığı bütçesinden Derneklere Yardım Yapılmasına ilişkin protokol imzaladı.

İçişleri Bakanlığı bütçesinden Gerze Gücü Spor Kulübü tarafından hazırlanan "Gerze Gücünün Yıldızları Projesi"ne yardım yapılmasına ilişkin protokol, Vali Erol Karaömeroğlu ve Gerze Gücü Spor Kulübü Başkanı Fatih Ergün arasında Gerze Kaymakamlığı'nda imzalandı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy'u makamında ziyaret eden Vali Karaömeroğlu'nu belediye binası önünde belediye personelleri ve Başkan Cevat Şensoy karşıladı.

Gerze Belediyesi ile Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında devir protokolü imzalandı

Belediye Başkanı Şensoy'dan Gerze Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Karaömeroğlu, yapımı Gerze Belediyesi tarafından tamamlanan ve mülkiyeti Belediyeye ait olan 1789 metrekare inşaat yapı alanında inşa edilen, tefrişatı yapılmış, ikişer kişilik 23 oda ile 46 kişi kapasiteli Yaşlılar Evi'nin 20 yıllığına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne kullanım ve işletme hakkının devredilmesi protokolü imzalandı.

Vali Karaömeroğlu, atılan imzaların ardından Yaşlılar Evi'ni ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Vali Karaömeroğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği ilçede, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılar yaptı.

Tarihi Yakup Ağa Konağı'nı ziyaret eden Karaömeroğlu, Gerze Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları devam eden Köşk Caddesi'nde incelemelerde bulunarak işçilerle sohbet etti.

Vali Karaömeroğlu, ilçede düzenlenen 'En Güzel Bahçe Yarışması' ile en güzel bahçenin sahibi unvanını kimselere kaptırmayan Terzi Kadir Öğütler ile de bahçe ve terzi dükkanı üzerine bir süre sohbet etti.

Esnaf ziyareti esnasında, bir çay bahçesi yanında ahşaptan başka hiçbir materyal kullanmadan yapılan ahşap oyuncak dükkanını da ziyaret eden Vali Karaömeroğlu, dükkan sahibi Adnan Karagülle ile de oyuncaklar üzerine bir süre sohbet etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Magazin
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi 3. Sayfa
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti Güncel
Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama:...
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı Güncel
Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı
Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti Dünya
Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti
Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu
Beşiktaş, bonservisi elinde olan Ivan Martic'e teklifte bulundu
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım
Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım
beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı
beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı
Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Aylin Nazlıaka Mustafa Destici Aleksandr Lukaşenko Abdurrahman Dilipak
Magazin Yalın Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Erkan Kolçak Köstendil
Spor Can Bartu Okan Buruk Arda Turan Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Rusya Çocuk Ağustos
Şu an buradasınız: Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu Gerze'de - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 18:14:52. #1.14#
title