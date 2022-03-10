Sinop'un 3 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi - Haberler

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Sinop'un 3 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'un 3 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi

Sinop'un Boyabat, Ayancık ve Durağan ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Sinop'un Boyabat, Ayancık ve Durağan ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, bölgede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim yapan okulların kar ve buzlanma nedeniyle bugün tatil edildiği duyuruldu.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Hisarcık, Ayancık, Sinop, kar, Güncel, Haberler

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