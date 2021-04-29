Sinop'ta kapanma öncesi halk pazarı doldu, tezgahlarda ürün kalmadı
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Sinop'ta kapanma öncesi halk pazarı doldu, tezgahlarda ürün kalmadı

Sinop'ta kapanma öncesi halk pazarı doldu, tezgahlarda ürün kalmadı
Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi, Sinop halk pazarı tıklım tıklım oldu, sosyal mesafe unutuldu.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi, Sinop halk pazarı tıklım tıklım oldu, sosyal mesafe unutuldu. Pazar esnaflarından Adem Şahin, tezgahlardaki malın bitmesine sevinirken, sosyal mesafenin sağlanamadığını ifade ederek, "Kazandığımız parayı bundan sonra sağlığa harcayacağız. 30 senedir pazardayım ben böyle bir yoğunluk görmedim." dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük tam kapanma öncesi, vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için marketlere ve pazarlara akın etti. Sinop merkeze kurulan halk pazarı da tıka basa doldu. Adım atacak yer kalmayan pazarda, tezgah önlerinde yığılma yaşandı, sosyal mesafe kuralları da unutuldu. Sabah saatlerinden itibaren dolmaya başlayan pazar tezgahlarındaki ürünler gün sonunda tükendi. Tezgahtaki malın bitmesine sevinen pazarcılar ise sosyal mesafenin unutulmasına tepki gösterdi.

'BEN BÖYLE BİR YOĞUNLUK GÖRMEDİM'Pazar esnafı Adem Şahin, "30 senedir pazardayım ben böyle bir yoğunluk görmedim. Vatandaş marketlerden kaçıp pazara geldi. Saat 13.30 gibi malzememiz bitti" dedi. İbrahim Kaptan, "2 liraya elma, 5 liraya karpuz sattık. Arabada 10 ton daha karpuz var. İftardan sonra mallarımızı hazırlayacağız" diye konuştu.'HASTA OLMAYAN DA BUGÜN VİRÜSÜ KAPMIŞTIR'8 ton patates ve soğanın tükendiğini ifade eden Mustafa Şen, "Saat 16.00'dan sonra mal kalmadı. Alışveriş pazarcı için güzel oldu ama hasta olmayan da bugün virüsü kapmıştır. Paramızı koyduk cebimize ama sağlık için harcayacağız bundan sonra öyle görünüyor" dedi.'İZDİHAM OLDU, HASTALIK VARSA BİRİSİNDE HERKESE BULAŞTI'Tüm ürünleri sattıklarını söyleyen Ahmet Aslan, "Artı bir araba daha malımız vardı o da bitti. Bizim milletimiz çok değişik. 'Korona var' diyoruz ama bugün izdiham oldu. Hastalık varsa birinde bugün herkese bulaşmıştır. 'Açlıktan öleceğiz' diye korkuyoruz" dedi.

Pazarın çok yoğun olduğunu ifade eden Hasan Kurt, "Herkes pazara akın etti, İstanbul'dan gelenler de var. Tezgahlar boşaldı ama millet hep iç içeydi" diye konuştu.


Sinop'ta kapanma öncesi halk pazarı doldu, tezgahlarda ürün kalmadı
Sinop'ta kapanma öncesi halk pazarı doldu, tezgahlarda ürün kalmadı
Sinop'ta kapanma öncesi halk pazarı doldu, tezgahlarda ürün kalmadı
Sinop'ta kapanma öncesi halk pazarı doldu, tezgahlarda ürün kalmadı
Sinop'ta kapanma öncesi halk pazarı doldu, tezgahlarda ürün kalmadı
Sinop'ta kapanma öncesi halk pazarı doldu, tezgahlarda ürün kalmadı
Sinop'ta kapanma öncesi halk pazarı doldu, tezgahlarda ürün kalmadı
Sinop'ta kapanma öncesi halk pazarı doldu, tezgahlarda ürün kalmadı
Sinop'ta kapanma öncesi halk pazarı doldu, tezgahlarda ürün kalmadı
Sinop'ta kapanma öncesi halk pazarı doldu, tezgahlarda ürün kalmadı
Sinop'ta kapanma öncesi halk pazarı doldu, tezgahlarda ürün kalmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN

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