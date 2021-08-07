Sinop'ta fırtınada can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta fırtınada can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı

Sinop'ta fırtınada can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SİNOP (İHA) – Sinop'ta denizde yüzerken aniden çıkan fırtına nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 4 kişinin imdadına sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri yetişti.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta denizde yüzerken aniden çıkan fırtına nedeniyle boğulma tehlikesi geçiren 4 kişinin imdadına sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri yetişti. Ekipler fırtına nedeniyle kıyıya yanaşmakta güçlük çekti.

Sinop'ta aniden çıkan fırtına nedeniyle denizde bulunanlar zor anlar yaşadı. Ordu Mahallesi Denizler mevkii sahilinde gerçekleşen olayda iddiaya göre bir baba 14 yaşındaki kızının içinde bulunduğu botu halatla çekiyordu. Bu sırada çıkan aniden çıkan fırtına sonucu baba, botun halatını tutamadı. Bot içinde genç kız ile birlikte açığa sürüklendi. Kızı kurtarmak için sahildeki vatandaşlar da denize açılarak seferber oldu. Çabalar yetersiz kaldı. Kızı kurtarmak için tekneyle açılanlarda denizde sürüklenmeye başladı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerine durumun haber verilmesi üzerine genç kız, onu kurtarmaya çalışan babası ve yanındaki 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Durumları iyi olan baba ve kız deniz polisi ekiplerinin teknesine alındı. Diğer vatandaşlar da yapılan yardımla kıyıya kadar çıkabildi.

Kıyıya yanaşmaya çalışan deniz polisi teknesi de fırtına da güçlük yaşadı. Baba ve kız Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP

Sinop'ta fırtınada can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı
Sinop'ta fırtınada can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı
Sinop'ta fırtınada can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı
Sinop'ta fırtınada can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı
Sinop'ta fırtınada can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı
Sinop'ta fırtınada can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzleyenlerin içi sızladı! Köpeği göz göre göre ezip, arkasına bile bakmadan kaçtı
İzleyenlerin içi sızladı! Köpeği göz göre göre ezip, arkasına bile bakmadan kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Müge Anlı Haluk Levent Oğulcan Engin
Spor Muslera Metin Oktay Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop'ta fırtınada can pazarı: Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 16:01:04. #1.16#

title