Sinop'ta ayı dehşeti: 6 büyükbaş hayvan telef oldu

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde araziye giren 3 ayı, 6 büyükbaş hayvanı telef etti.

İlçeye bağlı Büyükdüz köyü Bağma Mahallesi'nde yaşayan Veysel Özcan'a (35) ait 6 büyükbaş hayvan, önceki gün yakınlarında evlerin olduğu araziye girerek 6 büyükbaş hayvanı telef etti. Besicilikten geçimini sağlayan Veysel Özcan, daha önce çevre köylerde de büyükbaş hayvanlara ayı saldırması olaylarının yaşandığını belirterek, "Bu köyümüzde yaşanan ilk olay değil. Bu sene içinde komşularımızda da oldu, diğer köylerde de oldu. Hayvanlarımı 25 dönümlük arazime bırakıyorum. Hayvanlarımın 4'ü arazimdeki kapalı alanda sıkıştırılarak telef edilmiş. Bununla ilgili yetkililerimizin önlem almasını istiyoruz. Köy içine kadar giren ayılar, yarın insanlara da saldıracak. Büyükbaş hayvanlarıma saldıran bir ayı da değil, biz izini takip ettik, en az 3 ayı izi var burada. Hayvancılık zaten iyice zorlaştı, bir de 6 hayvanımız gitti, 60 bin lira zarar. Biz bu 60 bin lirayı bir senede kazanan insanlar değiliz. Biz süt satarak geçiniyoruz. Lütfen yetkililerimiz sesimizi duysunlar" diye konuştu. - SİNOP