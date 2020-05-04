SİNOP Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yarı yarıya indirim yaptı
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SİNOP Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yarı yarıya indirim yaptı

SİNOP Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yarı yarıya indirim yaptı
04.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:26

Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yarı yarıya indirim yaptıSİNOP'ta 4 dükkanı olan Remzi Gül (80), koronavirüs salgınından dolayı işleri azalan kiracılarına destek olmak için aldığı kira ücretini yarıya indirdi.

Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yarı yarıya indirim yaptı

SİNOP'ta 4 dükkanı olan Remzi Gül (80), koronavirüs salgınından dolayı işleri azalan kiracılarına destek olmak için aldığı kira ücretini yarıya indirdi. Gül, salgın sona erene kadar kiraları yarı yarıya alacak.

Sinop'ta 4 dükkanı olan Remzi Gül, koronavirüs salgını nedeniyle işleri azalan esnafa destek olmaya karar verdi. Gül, dükkanlarında fırın, pide, terzi ve şarküteri işleten kiracılarının kiralarını yarı yarıya indirdi. Salgın sona erene kadar kiraları yarı yarıya alacak.

'ESNAFA, DESTEK OLMAK İSTEDİM'

Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin zor durumda olduğunu ifade eden Remzi Gül, 'Sinop'ta dört dükkanım vardı, bu dükkanlardan aldığım kirayı yarı yarıya düşürdüm. Bu dört dükkanda esnaf arkadaşlarımız ekmek parası için emek harcıyor. İşlerinin de kötü olduğunu görünce indirim yaptım. Çünkü şu süreçte halimiz belli. Başımızda koronavirüs salgını var, bu nedenle yüzde 50 indirim yaptım. Bizde geçtik bu yollardan, zenginliği de fakirliği de gördük. Bu yüzden esnafa destek olmak istedim' dedi.

'VİCDANEN ÇOK RAHATLADIK'

Esnafın zor durumda olduğunu ifade eden Remzi Gül'ün oğlu Yavuz Gül de 'Böyle kara günlerde kiracılarımızın durumları bizi üzmeye başlamıştı. Onları da üzgün gördükçe babamla 'ne yapabiliriz' diye düşündük. İşleri ciddi anlamda azaldığı için kira indirimi yapmaya karar verdik. Koronavirüs belası gidene kadar indirim yapacağız. Bu karardan dolayı esnafımız da mutlu oldu. Vicdanen çok rahatladık, onlar da rahat bir nefes aldı? ifadelerini kullandı.

'ÖRNEK BİR HAREKETE İMZA ATTI'

Kira indiriminden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden pide salonu işletmecisi Aşur Bülbül, 'Dükkanımızın sahibi, bu zor günde bizlere destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Aslında bu süreçte örnek bir harekete imza attı, çok mutluyuz' diye konuştu.

'BU ZORLU GÜNLERDE BİZE DESTEK OLDU?

Kiracı Halil İbrahim Üzenç ise koronavirüs nedeniyle herkesin işlerinde azalma olduğunu belirterek, 'Dükkan sahibimizden Allah, razı olsun. Kiramızı düşürdü ve bu zorlu günlerde bize destek oldu. İnşallah bu örnek hareket artar' ifadelerini kullandı.

Fırıncı Zekiye Kapdan da işlerin ciddi anlamda azaldığını ifade ederek, bu destek sayesinde ayakta durabileceklerini belirtti.

SİNOP Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yarı yarıya indirim yaptı

Kaynak: DHA

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