Sinop Ayancık sele teslim
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Sinop Ayancık sele teslim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sinop'un Ayancık ilçesi sele teslim oldu.

Sinop'un Ayancık ilçesi sele teslim oldu.

Gece boyunca devam eden şiddetli yağış sonrası taşan Ayancık Çayı, köprüleri yıktı, önüne ne kattıysa sürükledi, ilçeyi sular altında bıraktı. Sel suları elektrik direklerini yıktı, İlçe Devlet Hastanesini bastı. İlçede yaşanan sel felaketi hayatı felç etti. Bazı vatandaşlar bulundukları bölgede mahsur kaldı. Helikopter ile kurtarma çalışması başlatıldı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle ilçeyle ulaşımı sağlayan yol kapandı. Bölgeye kurtarma helikopterleri sevk edildi. Ayancık Yolu dağdan gelen sel sularının etkisiyle ulaşıma kapandı. Yol üzerinde sel sularının etkisiyle kayalar taşındı. Şehre girmek isteyenler ve şehir de olanlar bulunduğu yerde mahsur kaldı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yolun kapalı olması nedeniyle alternatif yolları deneyerek şehre ulaşmaya çalışıyor. Ayancık Yolu'nun kapandığı bölümde sahilde bir evin denize kaydığı gözlemlendi. Ayancık Yolu'nun açmak için bölgeye gelen iş makinelerinin de çabası sonuçsuz kaldı.

Jandarma ekipleri Ayancık Yolu üzerinde kontrol noktası kurarak önlem aldı. Kontrol noktasında ambulanslar da hazır bekletiliyor. Henüz sel nedeniyle yaşanan bir kayıp veya can kaybı bilgisi ulaşmadı. Şehirde mahsur kalanları çıkarmak için kurtarma helikopterleri de bölgeye sevk edildi.

(Ünsal Karka-Osman Aksu/İHA)

Sinop Ayancık sele teslim
Sinop Ayancık sele teslim
Sinop Ayancık sele teslim
Sinop Ayancık sele teslim
Sinop Ayancık sele teslim
Sinop Ayancık sele teslim
Sinop Ayancık sele teslim
Sinop Ayancık sele teslim
Sinop Ayancık sele teslim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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