Sınırları aşan Şeyma Subaşı, bornozunu indirip sevgilisine sarıldı

Uzun süredir Mısırlı iş adamıyla aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından bornozunun yakasını açarak sevgilisine sarıldığı anları paylaştı. Subaşı paylaşımına "Her şeyimle seninim" notunu da ekledi.

İtalyan Guido Senia ile ilişkisini bitiren Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşıyor. İlişkinin başında sevgilisinin yüzünü dahi gizleyen Şeyma, şimdilerde peş peşe sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını paylaşıyor.

BORNOZUNU İNDİRİP SARILDI

Subaşı'nın son paylaşımı ise takipçilerini şaşkına çevirdi. Her halini takipçileriyle paylaşan Subaşı, masanın üzerinde oturan sevgilisinin yanına bornozla gidip sarıldı. Ünlü isim bu hallerini 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Her şeyimle seninim" notuyla paylaştı.

SEVGİLİSİNİN ARABASIYLA POZ VERMİŞTİ

Sevgilisinden "Melisa'dan sonraki ikinci her şeyim" diyerek bahseden Şeyma, sevgilisinin lüks araçlarıyla adeta hava atıyor. Hatta Subaşı, geçtiğimiz gün Instagram hesabından aşkının son model arabasının üzerine oturarak poz vermişti.