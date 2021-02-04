Sınırları aşan Şeyma Subaşı, bornozunu indirip sevgilisine sarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sınırları aşan Şeyma Subaşı, bornozunu indirip sevgilisine sarıldı

04.02.2021 09:42 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:04
Sınırları aşan Şeyma Subaşı, bornozunu indirip sevgilisine sarıldı

Uzun süredir Mısırlı iş adamıyla aşk yaşayan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından bornozunun yakasını açarak sevgilisine sarıldığı anları paylaştı. Subaşı paylaşımına "Her şeyimle seninim" notunu da ekledi.

İtalyan Guido Senia ile ilişkisini bitiren Şeyma Subaşı, bir süredir Mısırlı iş adamı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşıyor. İlişkinin başında sevgilisinin yüzünü dahi gizleyen Şeyma, şimdilerde peş peşe sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını paylaşıyor.

BORNOZUNU İNDİRİP SARILDI

Subaşı'nın son paylaşımı ise takipçilerini şaşkına çevirdi. Her halini takipçileriyle paylaşan Subaşı, masanın üzerinde oturan sevgilisinin yanına bornozla gidip sarıldı. Ünlü isim bu hallerini 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Her şeyimle seninim" notuyla paylaştı.

Sınırları aşan Şeyma Subaşı, bornozunu indirip sevgilisine sarıldı

SEVGİLİSİNİN ARABASIYLA POZ VERMİŞTİ

Sevgilisinden "Melisa'dan sonraki ikinci her şeyim" diyerek bahseden Şeyma, sevgilisinin lüks araçlarıyla adeta hava atıyor. Hatta Subaşı, geçtiğimiz gün Instagram hesabından aşkının son model arabasının üzerine oturarak poz vermişti.

Sınırları aşan Şeyma Subaşı, bornozunu indirip sevgilisine sarıldı
Haber Yorumları (4)
MEMET BEY: gelenmı var gıdenmı var
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TRABZÖNSPOR: NE KADAR ZAVALLI TERBİYESİZ BİR MAHLUK BU YA BÖYLE. SEN NASIL BİR ANNESİN
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MG: edepsiz , ne diye özelini paylaşırsın 3-5 sene sonra o suratına kim bakacak acaba
Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Halsey Demet Akalın Bülent Serttaş Neslihan Atagül
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Adana Ankara Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sınırları aşan Şeyma Subaşı, bornozunu indirip sevgilisine sarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 10:12:38. #1.15#
title