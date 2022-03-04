Sinemada aşı zorunluluğu kalktı mı? Sinemalara girerken HES kodu kontrolü var mı?

Sinemada aşı zorunluluğu kalktı mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2 Mart'tan itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişiler için negatif PCR testi zorunluluğu başladı. Bu kapsamda aşısız girilmeyecek yerlerin, PCR testi zorunluluğu olan yerlerin nereler olduğu araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, aşısız girilmeyecek yerler nereler? AVM, okul, konser, sinema, tiyatro ve AVM'lere aşısız giriliyor mu? PCR testi zorunlu mu? İşte cevaplar...

SİNEMADA AŞI ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerin toplu alanlarda bulunması ve seyahat etmeleriyle ilgili genelgesi değişti. Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda genelge yürürlükten kaldırıldı. 81 il valiliğine kararla ilgili yazı gönderilmişti

TEST ŞARTI KALDIRILDI

Buna göre koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşısız kişilerden seyahat, etkinlik, iş yeri ve okullarda istenen test zorunluluğu kalkmıştı.

KISITLAMALAR KALDIRILDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz haftalarda "Size önemli haber vereceğim" dediği Bilim Kurulu toplantısı bugün saat 16.00'da başladı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kaldırılan kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Maske uygulamasıyla ilgili yeni kararlar alındığını belirten Bakan Koca, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı, kurumlara girişlerde HES kodu kontrolü yapılmayacak. Ayrıca bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil" dedi.

"AÇIK HAVADA MASKE ŞARTI KALDIRILDI"

Maskelerle ilgili merakla beklenen kararı duyuran Bakan Koca, "Bundan sonra artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Bazı durumlarda havalandırma ve mesafe kuralına uyuluyorsa maske takmak şart değil" dedi.

"HES KODU İSTENMEYECEK"

Kamu kurum kuruluşları, restoran ve alışveriş merkezlerindeki HES kodu uygulamasının da kaldırıldığını belirten Koca, "Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması gerekmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek" dedi.

"HASTALIK ŞÜPHESİ OLMAYAN KİŞİLER TEST EDİLMEYECEK"

Bakanlık olarak aldığımız kararları açıklıyorum: Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık şüphesi olmayan kişilerde test istenmeyecek. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek. Birbirimizin yüzünü, gülüşünü özledik. Az değil 2 yıl. Normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Yaşam tek duygu ve tek konu ile sürdürülemez. Alınan kararlar salgının düşüşe geçtiği realitesine dayanmakta, hayatımızın ihtiyaç duyduğu psikolojik rehabilitasyonu amaçlamaktadır.

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