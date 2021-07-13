2020 - 2021 BAU Mezuniyet Töreni ve Muhtemel Mezun Listeleri Hakkında Önemli Bilgilendirme | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

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BAU | Bahçeşehir Üniversitesi EN SAP Giriş BAU Hakkında Üniversite Hakkında Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanının Mesajı Rektörün Mesajı Tarihçe Sayılarla Bahçeşehir Vizyon ve Misyon BAU'da Spor Bilgi Edinme Mevzuat Klinik Araştırma Etik Kurulu BAU Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Kurum İç Değerlendirme Raporu Kalite Komisyonu Kararları Kurumsal Geri Bildirim Raporu İlkeler ve Politikalar Yönetim Mütevelli Heyeti Akademik Yönetim Yönetim Kurulu Senato Rektörlük Genel Sekreterlik BAU Global Eğitim Ağı (Foto Galeri) Beşiktaş Güney Kampüsü Beşiktaş Kuzey Kampüsü Galata Kampüsü Göztepe Kampüsü Future Kampüs Çatalca Kampüsü BAU Global Washington DC BAU Global Berlin BAU Global Batum Mentora Toronto Mentora College Medya Fotoğraf Galerisi Video Galeri Basın Odası Akademik Okullar Yabancı Diller Yüksekokulu Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Fakülte ve Bölümler Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konservatuvar Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Yüksek Lisans & Doktora Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim Bilimleri Lisansüstü Programları Ekonomi ve Finans Lisansüstü Programları Girişimcilik ve Pazarlama Lisansüstü Programları Hukuk Lisansüstü Programları İletişim Lisansüstü Programları İşletme Lisansüstü Programları Mühendislik Lisansüstü Programları Sağlık Lisansüstü Programları Sanat ve Tasarım Lisansüstü Programları Sosyal Bilimler Lisansüstü Programları Uluslararası Siyaset Lisansüstü Programları Yönetim Lisansüstü Programları Araştırma Merkezleri Araştırma ve Uygulama Merkezleri Uluslararası Akademik İlişkiler Araştırma Aday Öğrenci International Offices International Organization International Organization International Students International Students Erasmus & Exchange Students Erasmus & Exchange Students Öğrenci Haberler BAU Türkiye BAU Dünya Kurumsal Haberler 2020 - 2021 BAU Mezuniyet Töreni ve Muhtemel Mezun Listeleri Hakkında Önemli Bilgilendirme Değerli Mezunlarımız,

Bütün dünya gibi, ülkemizde uzunca bir süredir küresel salgının tehdidi altında bulunuyor. Can kayıplarının büyük acılarına, ekonomik sorunların da eklenmesiyle maalesef insanlık ciddi boyutlarda sorunlar yaşamaya devam ediyor. İnsanlığın bu süreçten bilimin ışığında ve dayanışmanın değerini içselleştirmiş olma kazancıyla bir an önce çıkmasını diliyoruz.

Üniversite öğrenciliğinizin son dönemlerini, maalesef bütün dünyanın karantina altında ve maskeler içinde atlatmaya çalıştığı böylesine ağır bir salgın döneminde yaşadınız. Bu zor süreçte, BAU'lu olarak her şeye rağmen eğitim hayatımıza hibrit eğitim olarak devam ettik. Yüz yüze, yan yana olmanın tadı bir başka olsa da… Şanslıydık çünkü dünyayı çok iyi kavrayabilen siz öğrencilerimiz yüksek bir bilinç düzeyine ve sağduyuya sahiptiniz.

Her şeye rağmen tüm zorlukların üstesinden birlikte geldik, başardınız ve işte mezun oluyorsunuz.

Her yıl büyük bir coşkuyla yaşadığımız mezuniyet törenimizi bu yıl da pandemi sebebiyle iki aşamalı yapmayı planladık. İlk törenimizi 25 Temmuz 2021 tarihinde bütün ailemizin bir arada olacağı şekilde online platformda gerçekleştireceğiz. İkinci törenimizi ise 26-30 Temmuz tarihleri arasında Future Kampüs'te fakülte ve bölüm bazında aşağıdaki programa uygun ve pandemi kurallarını gözeterek yapacağız. Kampüse gelemeyecek olan mezunlarımız, ikinci törene katılmak isterler ise online olarak katılım sağlayabileceklerdir. Hep birlikte olduğumuz günlerdeki gibi yine coşkuyla, yine sevinçlerle. İnanıyoruz ki onur dolu BAU diploması yaşamınıza ışık dolu bir gelecek kazandırırken döneminize özgü bu töreni de unutulmaz BAU yıllarınızın bir anısı olarak kalbinizde hep canlı tutacaksınız.

Size başarı, mutluluk ve sağlık dolu yeni bir hayat diliyoruz.

Ayrılık hüznüne rağmen insanlığın erdem dolu yolunda düşüncede, bilimde, çalışmada, hizmette, başarıda daima beraber olacağımızı bilmenin mutluluğu içindeyiz.

Yolunuz açık olsun.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü

ANA MEZUNİYET TÖRENİ

Yer: BAU Youtube

Tarih: 25 Temmuz Pazar,

Saat: 16: 00

MUHTEMEL MEZUN LİSTELERİ

2020 - 2021 Ön Lisans muhtemel mezun listesini indirmek için tıklayınız.

2020 - 2021 Lisans muhtemel mezun listesini indirmek için tıklayınız.

2020 - 2021 Yüksek Lisans muhtemel mezun listesini indirmek için tıklayınız.

FAKÜLTE VE BÖLÜM BAZLI TÖREN PROGRAMI Yer: BAU Future Campus FAKÜLTE BÖLÜM TARİH SAAT EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TÜMÜ 26. 07. 2021 12. 00 MİMARLIK FAKÜLTESİ TÜMÜ 26. 07. 2021 15. 30 TIP FAKÜLTESİ TÜMÜ 26. 07. 2021 18. 30 SHMYO TÜMÜ 27. 07. 2021 12. 00 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

VE

UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK, ODYOLOJİ, SAĞLIK YÖNETİMİ, ÇOCUK GELİŞİMİ GASTRONOMİ

27. 07. 2021 15. 30 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TR, ENG) 27. 07. 2021 18. 30 İLETİŞİM FAKÜLTESİ TÜMÜ 28. 07. 2021 12. 00 HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK 28. 07. 2021 15. 30 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TÜMÜ 28. 07. 2021 18. 30 İİSBF PSİKOLOJİ, SOSYOLOJİ,

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 29. 07. 2021 15. 30 İİSBF İŞLETME, EKONOMİ, ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK, ULUSLARARASI FİNANS, EKONOMİ VE FİNANS, LOJİSTİK YÖNETİMİ 29. 07. 2021 18. 30 MÜHENDİSLİK VE DOĞA

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 30. 07. 2021 12. 00 MÜHENDİSLİK VE DOĞA

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ,

İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ,

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ,

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 30. 07. 2021 15. 30 MÜHENDİSLİK VE DOĞA

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ,

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ,

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 30. 07. 2021 18. 30 Online Mezuniyet Töreni Bahçeşehir Üniversitesi Youtube hesabından izlenebilir. https://www. youtube. com/user/bahcesehiruniversity Ana mezuniyet töreni bittikten sonra mezun öğrenciler fakültelerin bölümlerine göre belirtilen tarih ve saatlere göre Future Kampüste gerçekleşecek mezuniyet törenlerine katılacaklardır. Future kampüsteki katılmayacak olan mezunlarımız töreni Bahçeşehir Universitesi Youtube hesabından takip edebileceklerdir. Fakülte bazlı yapılacak yüzyüze mezuniyet törenine öğrencilerimizin pandemi koşulları sebebiyle en fazla 2 misafir ile katılmalarını rica ediyoruz. Mezun olacak öğrencilerimiz tören başlamadan bir saat önce Future Kampüs'te olmalıdır. Cübbe kiralama ofisi B204 nolu sınıfta 28. 06. 2021 - 17. 07. 2021 tarihleri arasında 09: 30- 12: 00/ 13: 00-16: 00 saatleri arasında kurulacaktır. Kiralanan cübbeler 02. 08. 2021 - 28. 08. 2021 tarihleri arasında 09: 30- 12: 00/13: 00-16: 00 saatleri arasında makbuz karşılığında iade edilebilir. Ofis Pazar günleri kapalıdır. Üniversitemiz sosyal medya hesaplarından mezuniyet töreni ile ilgili paylaşımları takip etmeniz ve destek sağlamanızı arzu etmekteyiz. Mezuniyet töreni için katılım kriterleri aşağıdaki şekildedir. Mezuniyet kriterlerini sağladığınızı düşünüyorsanız ve listede isminiz bulunmuyor ise, öğrenci numarası, tc kimlik, isim soyisim, bölüm ve fakülte bilgilerinizi yazarak organizasyon@cco. bau. edu. tr mail adresine talepte bulunabilirsiniz. 2020-2021 MEZUNİYET TÖRENİ KATILIM KRİTERLERİ Ön Lisans;

SHMYO'da kayıtlı 2018-2019 akademik yılı ve sonrasında ön lisans eğitimine başlamış ve üzerindeki dersler hariç 33 kredisi kalmış olan öğrenciler 2020-2021 Akademik yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olmuş öğrenciler 2020-2021 Akademik yılı Güz Dönemi sonunda mezun olmuş öğrenciler Lisans;

2016 - 2017 Akademik yılı ve sonrasında ana dal programına kayıt olmuş ve üzerindeki dersler hariç 33 kredisi kalmış öğrenciler 2020-2021 Akademik yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olmuş öğrenciler 2020-2021 Akademik yılı Güz Dönemi sonunda mezun olmuş öğrenciler Yüksek Lisans;

Projeli Programlarda; Hali hazırda mezun olmuş

Tüm derslerini tamamlamış, proje dersini üzerine almış öğrenciler

Tezli Programlarda; Hali hazırda mezun olmuş,

Tez2 dersini üzerine almış öğrenciler

BAU HAKKINDA İDARİ BİRİMLER BAU E-POSTA AKADEMİK TAKVİM İLETİŞİM & ULAŞIM BURSLAR VE ÜCRETLER

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Kaynak: Habermetre