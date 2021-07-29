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Sinema - Uzak Ülke

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Haydar Şişman ve Abdurrahman Gönan'ın başrollerini paylaştığı dram filmi "Uzak Ülke"; Trabzon Rum'u Paris ile Binbaşı Osman arasında yaşananları konu alıyor.

Haydar Şişman ve Abdurrahman Gönan'ın başrollerini paylaştığı dram filmi "Uzak Ülke"; Trabzon Rum'u Paris ile Binbaşı Osman arasında yaşananları konu alıyor.

Yönetmen koltuğunda Erkan Yazıcı'nın oturduğu yapım 12 yaşındaki Trabzon Rum'u Paris'in gemiye binmek için bekledikleri kamptan kaçmasıyla gelişen olaylar ve Binbaşı Osman ile arasında yaşananları bir mübadele hikayesi üzerinden beyaz perdeye taşıyor.

Sinema - Uzak Ülke
Sinema - Uzak Ülke
Sinema - Uzak Ülke
Sinema - Uzak Ülke

Kaynak: Anadolu Ajansı

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