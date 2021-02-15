Sinem Kobal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
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Sinem Kobal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

15.02.2021 14:46 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:50
Sinem Kobal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Türk televizyon ve sinema oyuncusu olan Sinem Kobal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sinem Kobal hayatı ve biyografisi nedir?

Sinem Kobal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Sinem Kobal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Sinem Kobal İmirzalıoğlu (d. 14 Ağustos 1987, İstanbul), Türk televizyon ve sinema oyuncusu.

İLK YILLARI VE KARİYERİ

14 Ağustos 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Rize, Hemşinli bir ailenin kızıdır.Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır. Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakteri canlandıran Kerem adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

Star TV'de 2003 yılında yayınlanan başrollerini Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır.

Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise latin dansı ve Aikido sporu yapmaktadır.

Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü mezunudur.[3]

atv'de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynamıştır. Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılan "Jetix Çocuk Ödülleri Ödül Töreni"nde başrolünü oynadığı Selena dizisi "En Sevilen Yerli Televizyon Dizisi" seçilmiş, Sinem Kobal ise yine bu törende "En Sevilen Türk Kadın Oyuncu" seçilmiştir.

2010 Yazında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.

5 Şubat 2010'da Romantik Komedi [4] filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı.

Aynı zamanda kardeşi Kerem Kobal'dır, ve abla kardeş Selena dizisinde yer almıştır.

KİŞİSEL HAYATI

14 Mayıs 2016 tarihinde oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Çiftin 2020 yılında kız çocukları Lalin İmirzalıoğlu dünyaya geldi.

OYNADIĞI DİZİLER

Yüz yüze

Analar ve Anneler

Gönül İşleri

Mor Menekşeler

Küçük Sırlar

Selena

Belalı Baldız

Arka Sokaklar

Nefes Nefese

Lise Defteri

Hürrem Sultan

Dadı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 14:50:46. #1.16#
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