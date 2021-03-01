Sınavlar ne zaman yapılacak? Kabine toplantısında lise sınavları ile ilgili açıklama geldi mi?

Sınavlar ne zaman yapılacak? Lise öğrencileri tarafından merak ediliyordu. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısında lise sınavları ile ilgili açıklaması nedir? Lise sınavları olacak mı? İşte detaylar...

Lise sınavları ne zaman yapılacak? Eğitimde normalleşme adımları için yani planlamalar yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Mart olarak belirlenen yüz yüze eğitim kararının ardından sınavların akıbeti de merak ediliyordu. Kabine Toplantısı'nda konunun değerlendirilmesi adına yüz yüze eğitim 2 Mart tarihine alındı. Peki, sınavlar ertelendi mi? Lise sınavlarının ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika gelişmeleri neler?

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavların yüz yüze gerçekleşebilmesi için salgın tedbirleri ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti. 'Öğrencilerimizin yüzde 40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışma bu yüzden çok kritik."Şu ilde risk yüksek olduğu için okullar açılmayacak dendiğinde sınavlar zaten olmayacak. Sınavların yapılması için ortam müsait. Çok riskli şehirlerde sınav yapmayacağız. Konular zaten sınırlı. Eğer sınav varsa çocuklar hiç bırakmıyor, takip ediyor. Ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor. Çocukların en az yarısı 'Lütfen sınav olsun, bizim çalışmamızın karşılığı olsun' diye ısrar ediyorlar."

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı. Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI MI?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yayınladığı yazıda öğrencilerin akıllarındaki sorulara yanıt oldu. Koronavirüs salgınının seyrinin taki edildiğini aktaran Selçuk, köy okulları ve ana okullarında yüz yüze eğitime çoktan başlandığını; 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencileri 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." denildi.

KABİNE TOPLPANTISI BİTTİ Mİ?

Bugün toplanan Kabine toplantısı halen devam etmekte. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda, "Bizim bir Bilim Kurulumuz var. Çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek, orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi ilimizde, ne konumda olduğunu Sağlık Bakanımız bizlere sunacak" demişti.