Sınavlar ertelenecek mi? Sınavlar ertelendi mi? Sınavlar iptal olur mu? Sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar ne zaman?

Yeni normallerin başlamasıyla birlikte kafeler belli bir süreye kadar açık olurken, öğrenciler de yüz yüze eğitim için hazırlanıyor. Sınavlar ertelenecek mi? Sınavlar ertelendi mi? Sınavlar iptal olur mu? Sınavlar ne zaman yapılacak? Yüz yüze sınavlar ne zaman?

Kabine toplatısının ardından yeni normal süreçte alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Yeni normal sürecin içerisinde, eğitim, sosyalleşme, kafelerin açılması, sosyal mesafe, yüz yüze eğitim ana maddelerden biriydi. Peki, yeni dönemde Sınavlar ertelenecek mi? Sınavlar ertelendi mi? Sınavlar iptal olur mu? Sınavlar ne zaman yapılacak?Yüz yüze sınavlar ne zaman? merak ediliyor.

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ? SINAVLAR ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edileceği açıklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre, birinci dönem liselerde yapılamayan yüz yüze sınavlar için okullar 8 Mart'tan itibaren planlama yapacak.

Yerinde karara bağlı olarak, okulların açılmayacağı yüksek risk içeren illerde liselerdeki yüz yüze sınavlar da ertelenecek.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK? YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çekimleri İstanbul Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde yapılan ve CNN Türk Televizyonu'nda yayınlanan 5N1K Programı'na katılarak eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Liselerde yüz yüze sınav için tarih belli olduSon dakika: Liselerde yüz yüze sınav için tarih belli oldu

Yüz yüze eğitime geçişle ilgili yeni dönemde kararların nasıl alınacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, yerinde karar verme sürecine ilişkin detayları paylaştı.

İllerde yüz yüze eğitimle ilgili kararların nasıl verileceğine ilişkin detaylar veren Bakan Selçuk, ayrıntıların pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görüşüleceğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Genel fotoğraf şu: Her hafta Sağlık Bakanlığı, şehir bazında son 7 günde 100 binde görülen vaka sayısını açıklayacak ve düşükten çok yükseğe kadar 4 basamakta ayrılmış olan risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenmiş olacak ve buna göre o şehrin valisi ve il hıfzıssıhha kurulu o şehirde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek. Bir kar tatili olduğunda merkezi bir karar alıyor muyuz? Almıyoruz bakanlık olarak. O ilin valisi karar alıyor ve ilan ediyor. Burada da yerinde karardan kasıt bu. Önümüzdeki haftadan itibaren süreç bu şekilde işleyecek."

YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter üzerinden yayınladığı yazıda öğrencilerin akıllarındaki sorulara yanıt oldu. Koronavirüs salgınının seyrinin taki edildiğini aktaran Selçuk, köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitime çoktan başlandığını; 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıf öğrencileri 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitime başlayacağını duyurmuştu.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan açıklamada; "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." denildi.