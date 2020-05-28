Sinan Özen'in kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında flaş gelişme
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Sinan Özen'in kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızı Neva'nın rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Özen, kızının son durumu hakkında açıklamalar yaptı

Sinan Özen'in kızı Neva'nın sağlık durumu hakkında flaş gelişme
28.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:18

Daha önce kızı Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri paylaştı.

İşte Özen'in açıklamaları: "Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması... Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum gibi Allah'ın bize emaneti kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır. Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen; dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

"AMELİYATIN SONUÇLARINI BEKLİYORUZ"

Bu açıklamayı, kızımızın sağlık durumu ile ilgili sizlerden gelen bilgi talebi üzerine yapıyorum. Kızımız Neva'ya 5 gün önce bir ameliyat daha yapıldı. Şu an bu ameliyatın umutla olumlu sonuçlar vermesini bekliyoruz.

"GÜZEL HABERLERDE BULUŞMAK ÜMİDİYLE"

Dualarını bizden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza ilginiz için teşekkür ediyor, bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umudu ile hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum."

Kaynak: Snob Magazin

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