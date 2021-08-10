Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan kaç yaşında, nereli?

Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçi Sinan Oğan 2011 yılında Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir. Peki, Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan kaç yaşında, nereli?

Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi - TÜRKSAM başkanı olan Sinan Oğun, Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Sinan Oğan kimdir? Sinan Oğan kaç yaşında, nereli?

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan, 1 Eylül 1967'de Iğdır'da doğdu. Baba adı Adil, anne adı Kıymet'tir. Stratejist; Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını, aynı üniversitenin Bankacılık Bölümünde, doktorasını Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Siyaset Bilimi Bölümünde yaptı. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır. Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibidir. Azerbaycan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" tarafından ile taltif edilmiştir. Çok iyi düzeyde Rusça, iyi düzeyde İngilizce bilen Oğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.