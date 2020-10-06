Sinan Oğan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne, doğum tarihi kaç? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Açık oturum programlarına konuk olan Sinan Oğan'ın kim olduğu çok merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen Sinan Oğan kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne, ne iş yapıyor? Tüm bilgileri sizlerle...

Sinan Oğan kimdir çok merak ediliyor. Sinan Oğan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi ne, mesleği ne?

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan 1 Eylül 1967, Melekli, Iğdır doğumlu Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçi. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır milletvekili olarak meclise giren Oğan, Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde partisinden aday gösterilmedi.

Sinan Oğan doğum tarihi : 1 Eylül 1967

Sinan Oğan kaç yaşında : 53 yaşında

Sinan Oğan aslen nereli : Iğdır

Sinan Oğan mesleği ne : Akademisyen, siyasetçi

Sinan Oğan burcu ne : Başak

SİNAN OĞAN HAYATI HAKKINDA BİLGİLER

Yaşam Öyküsü:

Sinan Oğan 1 Eylül 1967 tarihinde Iğdır'ın Melekli beldesinde doğdu. Aslen Azerbaycan Türklerindendir. Marmara Üniversitesi İİBF mezunu olup yüksek lisans çalışmasını aynı üniversitede tamamlamıştır. Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nde (MGİMO) doktora çalışmasını tamamlamıştır. İleri düzeyde Rusça ve akademik düzeyde İngilizce bilmektedir. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesinde öğretim görevlisi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı. TİKA Azerbaycan Temsilcisi oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından "Devlet Nişanı" ile taltif edilmiştir. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı yaptı. TÜRKSAM'ı kurdu ve Başkanlığını yaptı. Yayınlanmış 3 kitabı ve 500'den fazla makalesi bulunmaktadır. Milliyet Gazetesi "Sosyal Bilimler", Marmara Üniversitesi "Akademik Üstün Başarı" ve Ekoavrasya Derneği "Türk Dünyasına Hizmet" ödüllerinin sahibidir. "İnterpress Media Takip Merkezi" tarafından 2010 yılında televizyon ekranlarında en çok tartışılan konu ve en çok ekranda yer alan isimler üzerine yapılan bir çalışmada 131 haberle, Türkiye'de televizyon ekranlarında en fazla boy gösteren isimleri arasında yer aldı.

Siyasi Kariyeri:

2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Arnavutluk ve Türkiye-Nijer Parlamentolararası Dostluk Grupları üyesi ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Genel Sekreteridir. 26 Ağustos 2015 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edildi. Açtığı davayı kazanarak 2 Kasım 2015 tarihinde ihraç edildiği MHP'ye geri döndü. 10 Mart 2017 tarihinde Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ile birlikte MHP'den tekrar ihraç edildi.

İş yaşamı:

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Azerbaycan'da üniversitelerde ekonomi konusunda öğretim görevlisi

TİKA Azerbaycan temsilciliği

ASAM Kafkasya ve Rusya Ukrayna Araştırmaları Masası Başkanlığı

Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi - TÜRKSAM başkanı

Kapadokya Meslek Yüksekokulu, Dış İlişkilerden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Basın ve yayın hayatı:

Kitapları: Turuncu Devrimler (2006), Rusya'da Siyaset ve Oligarşi

Milliyet gazetesinden ödül almış bir araştırması bulunmaktadır.

1992 yılında Marmara Üniversitesi Üstün Akademik Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Rusya başta olmak üzere Avrasya bölgesi, Orta Doğu enerji ve dış politika alanında yayınlanmış yüzden fazla makalesi bulunmaktadır.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Avrasya'ya Bakış isimli dış politika ağırlıklı haftalık bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu

Yurt içi ve yurt dışında uzmanlık alanı ile ilgili konferanslar vermekte ve bilimsel toplantılara katılmaktadır.

Ayrıca, Metzamor Nükleer Santrali'nin kapatılmasına yönelik faaliyetleri koordine eden bir "sivil girişim" kurmuş ve koordinatörlüğünü yapmaktadır.