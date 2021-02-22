Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ikinci kez nikah masasına oturdu
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Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ikinci kez nikah masasına oturdu

22.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:15

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, bugün Beşiktaş'taki lüks bir otelde ikinci kez dünyaevine girdi. Çiftin şahitliğini ise Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.

Aralık 2018'de küçük bir arkadaş grubu eşliğinde Amsterdam'da nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, evliliklerinin dokuzuncu ayında boşanmıştı. Ancak ayrılığa daha fazla dayanmayan ikili, bugün beraberliğe yeniden 'evet' dedi.

NİKAH LÜKS BİR OTELDE GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, İstanbul Beşiktaş'taki lüks bir otelde gerçekleşen nikah töreninde ikinci kez dünyaevine girdi. Bu özel günlerinde ailesi ve yakın çevresi de yalnız bırakmayan ikilinin nikah şahitliğini ise Sibel Can, Hatice Şendil ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy yaptı.

'BEBEK İÇİN EVLENDİLER' İDDİASI

Mutluluğa yeniden evet diyen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı hakkında şarkıcı Arto, çok konuşulacak bir iddia ortaya atmıştı. Ünlü şarkıcı, Burcu Kıratlı'nın bebek beklediğini ve ikinci kez nikah masasına oturmalarının sebebinin de bebek olduğunu söylemişti.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ikinci kez nikah masasına oturdu
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ikinci kez nikah masasına oturdu
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ikinci kez nikah masasına oturdu
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ikinci kez nikah masasına oturdu
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ikinci kez nikah masasına oturdu
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl ikinci kez nikah masasına oturdu
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