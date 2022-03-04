Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı, gizemli erkek arkadaşıyla samimi halde görüntülendi

İkinci kez evlendiği Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi. Mekanda yanındaki gizemli erkekle samimi şekilde eğlenirken görüntülendi. Mekanın önünde basın mensuplarının olduğu duyan ikili, araya basın çalışanlarını dahil etti ancak başarılı olamadı.

SAMİMİ ŞEKİLDE EĞLENDİLER

Söylemezsem Olmaz'ın ulaştığı Mekanda şarkılara birbirlerine sarılarak eşlik eden Kıratlı ve gizemli arkadaşı, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Mekandan çıkarken kapının önünde basın mensuplarını olduğu gören Kıratlı, güvenlik görevlilerini devreye sokarak görüntü alınmamasını istedi.

BURCU KIRATLI'NIN EVİNE GİRDİLER

Mekanda peş peşe çıkan Kıratlı ve erkek arkadaşı yüzlerini saklayarak taksiye bindi. Aynı araca binen ikili, basın mensuplarının görüntü almaması için de yüzlerini kapatmaya çalıştı. Alkollü olduğu düşünülen oyuncu, taksiden indikten sonra görüntülendiği kişinin 20 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi. İkili, birlikte Kıratlı'nın evine girdi.

ARKADAŞIYLA VİDEO YAYINLADI

Bugün Instagram hesabından "Arkadaşım" diyerek tanıttığı Levent isimli arkadaşıyla bir videosunu paylaşan Kıratlı, sabaha kadar senaryo üzerine çalıştıklarını söyledi.