Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı, gizemli erkek arkadaşıyla samimi halde görüntülendi - Haberler

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Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı, gizemli erkek arkadaşıyla samimi halde görüntülendi

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı, önceki akşam gizemli bir erkekle görüntülendi. Mekan çalışanlarının mücadelesine rağmen basından kaçamayan Kıratlı, erkek arkadaşıyla takside yüzlerini kapatmak için ne yapacaklarını şaşırdı. İkili, gecenin sonunda Kıratlı'nın evine girdi.

İkinci kez evlendiği Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam arkadaşlarıyla bir mekanda eğlendi. Mekanda yanındaki gizemli erkekle samimi şekilde eğlenirken görüntülendi. Mekanın önünde basın mensuplarının olduğu duyan ikili, araya basın çalışanlarını dahil etti ancak başarılı olamadı.

Söylemezsem Olmaz'ın ulaştığı Mekanda şarkılara birbirlerine sarılarak eşlik eden Kıratlı ve gizemli arkadaşı, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Mekandan çıkarken kapının önünde basın mensuplarını olduğu gören Kıratlı, güvenlik görevlilerini devreye sokarak görüntü alınmamasını istedi.

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı, gizemli erkek arkadaşıyla samimi halde görüntülendi

Mekanda peş peşe çıkan Kıratlı ve erkek arkadaşı yüzlerini saklayarak taksiye bindi. Aynı araca binen ikili, basın mensuplarının görüntü almaması için de yüzlerini kapatmaya çalıştı. Alkollü olduğu düşünülen oyuncu, taksiden indikten sonra görüntülendiği kişinin 20 yıllık arkadaşı olduğunu söyledi. İkili, birlikte Kıratlı'nın evine girdi.

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı, gizemli erkek arkadaşıyla samimi halde görüntülendi

Bugün Instagram hesabından "Arkadaşım" diyerek tanıttığı Levent isimli arkadaşıyla bir videosunu paylaşan Kıratlı, sabaha kadar senaryo üzerine çalıştıklarını söyledi.

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı, gizemli erkek arkadaşıyla samimi halde görüntülendi

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı, gizemli erkek arkadaşıyla samimi halde görüntülendi

Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı, gizemli erkek arkadaşıyla samimi halde görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl, Instagram, Magazin, Haberler

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