Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Merak edilen sorunun iki cevabı var Youtube kanalı Tekmoloji Film-Dizi'de 'Simpsonlar geleceği nasıl biliyor?' konulu bir video yayınlandı.

Simpsonlar en uzun süre yayınlanan Amerikan animasyon filmi olarak rekor kırdı. Tam 31 yıldır devam eden dizi sayısız Emmy Ödülü'nün sahibi. Orta sınıf Amerikan aile parodisi ile ilgili en dikkat çekici şeylerden biri de yayınlandığı süre boyunca gelecekle ilgili yaptıkları tahminler. Bu tahminlerden bazıları o kadar şaşırtıcı ve isabetli ki, bunun tahmin değil de bir kehanet olduğunu gösteriyor.

Trump'ın başkan seçilmesi, 11 Eylül olayı, Disney'in Fox'u satın alması gibi bir çok olayla ilgili şaşırtıcı tahminlerde bulundular. Peki Simpsonlar tüm bunları nasıl biliyor?

Simpsonlar'ın gelecekle ilgili tahmin ettiği çocuğu şey açıklanabilir. Simpsonlar ve felsefe kitabının yazarı William Irwin de bu konuyu araştıranlardan biri ve yazar bu konuda bazı cevaplara ulaşıyor. Irwin'e göre Simpsonlar'ı yazan ekip, dünyanın en zeki ve en parlak insanlarından bazıları. Çoğu Harvard mezunu olan bu kişiler, sanat, tarih ve popüler kültür ile ilgili çok yüksek bir donanıma sahip. Dolayısıyla bu kadar zeki ve donanımlı insanların dünyanın gidişatıyla ilgili bazı şeyleri tahmin etmesi ve bilmesi şaşırtıcı değil.

Bir diğer cevabı ise Büyük Sayılar Kanunu. Olasılık Teorisi olarak bilinen bu kurama göre, bir şeyi çok sayıda kez denerseniz isabetli olma ihtimali de o denli artar. 31 senedir devam eden dizi bu sürede sayısız öngörüde bulundu. Bunlardan 10-15 tanesinin de tutması bilimsel olarak da mümkün.

Dizinin en şaşırtıcı tahminlerinden biri Trump'ın başkan seçilmesi. Donald Trump, 2016 yılında yapılan seçimde başkan seçilince, kendisi dahil birçok kişi bu sonuca şaşırmıştı. Fakat Simpsonlar, 2000 yılında, 11. sezonun 6. bölümünde Trump'ı başkan olarak göstermişlerdi. Dizinin senaristlerinde Al Jean, bu tahminin çok da şaşırtıcı olmadığı görüşünde. Jean, konuyla ilgili olarak, "İnsanlar şu an unutmuş olabilir ama Trump seçimden uzun yıllar önce de başkanlığa adaylığını koyacağını söylüyordu. Biz de o bölümde başkan olabilecek kişiler arasından medyatik ve komik olabilecek bir figür arayışındaydık. Trump'ı seçtik" ifadelerini kullandı.