Tinder Avcısı Simon Leviev kimdir, gerçekte var mı? Belgesel filmin konusu "Bir adam kendini jet sosyeteden zengin bir iş insanı gibi tanıtarak etkilediği kadınların milyonlarca dolarını çarptı. Şimdiyse kurbanlarından bazıları intikam peşinde" Netflix yapımı Tinder Avcısı belgeselindeki Simon Leviev hakkında izleyiciler Simon Leviev gerçek mi? Tinder Avcısı Simon Leviev kimdir? Netflix yapımı Tinder Avcısı karakteri Simon Leviev aslında kim? Simon Leviev gerçek adı ne? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar haberimizde..

SİMON LEVİEV GERÇEK Mİ?

Netflix yapımı Tinder Avcısı belgesel filmindeki Simon Leviev ve anlatılan olaylar gerçektir. Simon Leviev'in gerçek adı Şimon Yehuda Hayut'tur. Peki, Simon Leviev kimdir? İşte yanıtı:

SİMON LEVİEV KİMDİR?

Simon Leviev hırsızlık, sahtecilik ve dolandırıcılıktan hüküm giymiş İsrailli bir dolandırıcıdır. The Times of Israel'e göre, yalnızca 2017'den 2019'a kadar Avrupa kıtasındaki kurbanlardan bir Ponzi şeması kullanarak tahmini 10 milyon dolar dolandırdığı iddia ediliyor. Suç faaliyetinin öyküsü, 2019'da Norveçli tabloid Verdens Gang için çalışan araştırmacı gazeteciler tarafından İsrailli gazeteci Uri Blau'nun desteğiyle Tinder Dolandırıcısı başlıklı bir makalenin yayınlanmasından sonra önem kazandı ve daha sonra 2022'de aynı adla Netflix belgeselinin yayınlanmasından sonra . 2015'te Finlandiya'da iki yıl, 2019'da İsrail'de 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2019 itibariyle, hala birçok ülkede dolandırıcılıktan aranıyor.

2011 yılında çalıntı çekleri bozdurduğu için hırsızlık , sahtecilik ve dolandırıcılık ile suçlandı. Edinilen bilgilere göre bir aileye ait çek defterini çocuklarına bakıcılık yaparken, bir başkasının ise evlerinde tamirci olarak çalışırken çek defterini çaldı. Mahkemeye hiç çıkmadı ve Mordechai Nisim Tapiro adı altında sahte bir pasaportla ülkeden sınırı geçerek Ürdün'e geçti ve Avrupa'ya kaçtı. 2012 yılında, bir İsrail mahkemesi tarafından suçlandı. Hırsızlık ve çek sahteciliği ile bebek bakıcılığı yaptığı beş yaşındaki bir çocuğu yalnız bırakmakla suçlandı. Avrupa'dayken, Michael Bilton adını kullanarak birkaç kadını sömürdü. 2015 yılında Finlandiya'da tutuklandı ve birkaç kadını dolandırmaktan üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Finlandiya'da tutuklandığında, 1978 doğumlu bir İsrailli olduğunu ve iki sahte İsrail pasaportu, üç sahte İsrail sürücü belgesi, iki sahte İsrail uçuş izni ve beş sahte American Express kredi kartıyla bulunduğunu iddia etti.

Cezasını bitirdikten sonra 2017'de yeniden suçlanmak ve hüküm giyilmek üzere İsrail'e döndü. Ancak The Times of Israel'in haberine göre yasal adını Simon Leviev olarak değiştirerek farklı bir kimliğe bürünerek ülkeyi terk etti. Avrupa'yı dolaştı, kendisini Rus-İsrailli elmas kralı Lev Leviev'in oğlu olarak tanıttı, flört uygulaması Tinder'ı kullanarak kadınlarla Leviev olarak iletişim kurdu ve onları, kendisine asla geri ödemediği parayı borç vermeleri için kandırdı. Kadınları cömert hediyelerle cezbetti ve daha önce dolandırdığı diğer kadınlardan ödünç aldığı parayı kullanarak onları özel jetlerde akşam yemeklerine götürürdü. Daha sonra "düşmanları" tarafından hedef alınıyormuş gibi davranacak, çoğu zaman korumasına saldırıya uğramış gibi davranarak aynı mesajları ve görüntüleri göndererek kurbanlarından kendisine finansal olarak yardım etmelerini isteyecekti; yardım etmek için genellikle banka kredisi alırlardı. Daha sonra, esasen bir Ponzi şeması yürütürken, aldatma yoluyla kazandığı parayı yeni kurbanları cezbetmek için kullanırdı. Daha sonra, sahte banka havalelerini gösteren sahte belgeler göndererek kurbanlarına geri ödeme yapıyormuş gibi yapardı.

2019 yılında sahte pasaport kullandıktan sonra Yunanistan'da tutuklandı. O yılın ilerleyen saatlerinde İsrail'de 15 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle beş ay sonra serbest bırakıldı. The Times of Israel'e göre , 2020'de Covid aşısını erkenden almak için bir sağlık çalışanı gibi davrandı.

Hayut ayrıca Norveç, İsveç ve Birleşik Krallık tarafından çeşitli dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarından aranıyor.

2022'de Netflix, hikayesini bazı kurbanlarının anlattığı şekliyle anlatan bir video belgesel yayınladı. The Washington Post'a göre , belgeselin yayınlanmasının ardından Tinder, dolandırıcıyı uygulamadan sildi.

TİNDER AVCISI FRAGMAN İZLE

Haberler.com - Gündem