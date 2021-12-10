Silopili genç girişimci göçer çocuklarına mont ve bot hediye etti - Haberler
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Silopili genç girişimci göçer çocuklarına mont ve bot hediye etti

Silopili genç girişimci göçer çocuklarına mont ve bot hediye etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar, Cudi Dağı eteklerindeki kışlaklara dönen göçer çocuklarına mont ve bot hediye etti.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar, Cudi Dağı eteklerindeki kışlaklara dönen göçer çocuklarına mont ve bot hediye etti.

Yaz aylarında Van yaylalarına giden göçerler, Silopi'de Cudi Dağı eteklerindeki kışlaklara yerleşmeye başladı. Havaların soğumasıyla zorlu yaşamı başlayan göçerlerin çocuklarına Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar bot ve mont hediye etti. Cudi Dağı eteklerindeki Görümlü beldesi yolunda kalan ve havaların soğumasıyla üşüyen 11 çocuğa bot ve mont hediye edildi. Göçer çocuklarının yeni bot ve monta sahip olma sevinci yüzlerine yansırken, göçer aileler başkan Dündar'a teşekkür etti. Silopi Genç Girişimciler Derneği Başkanı Mustafa Dündar, "Siirt'ten gelen ve yaz aylarında Van yaylalarına hayvanlarını otlatmaya giden göçerlerimiz, havaların soğumasıyla Cudi Dağı eteklerindeki kışlaklara yerleşti. Ziyaret esnasında göçer çocuklarının yırtık mont ve botlarıyla üşüdüğünü gözlemledik. 11 çocuğumuza kışlık bot ve mont hediye ettik" diye konuştu. - ŞIRNAK

Silopili genç girişimci göçer çocuklarına mont ve bot hediye etti

Silopili genç girişimci göçer çocuklarına mont ve bot hediye etti

Silopili genç girişimci göçer çocuklarına mont ve bot hediye etti

Silopili genç girişimci göçer çocuklarına mont ve bot hediye etti

Silopili genç girişimci göçer çocuklarına mont ve bot hediye etti

Silopili genç girişimci göçer çocuklarına mont ve bot hediye etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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