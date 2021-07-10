Silopi'de Kur'an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi
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Silopi'de Kur'an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu - Haberler | Yerel

Silopi'de Kur'an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi Türkiye Gençlik Vakfı Silopi İlçe Temsilciği tarafından Silopi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Kuran kursu yoğun talep görüyor.

Silopi'de Kur'an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi

ŞIRNAK - Türkiye Gençlik Vakfı Silopi İlçe Temsilciği tarafından Silopi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Kuran kursu yoğun talep görüyor.

TÜGVA Silopi İlçe Temsilciliğinde açılan Kuran Kursu'na her yaş aralığında katılım gösteren kursiyerler, Kur'an-ı Kerim, temeli dini bilgiler ve siyer eğitimi görüyorlar.

Öğrencilere Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler ve siyer eğitimi veren Kuran Kursu Eğiticisi Hafız Züleyha Örgen, yoğun talep olduğunu ve ek sınıflar açmayı da planladıklarını belirtti.

Şu ana kadar yaklaşık 85 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Örgen; "Kurslarımıza çok yoğun talep var. Çocuklarımız buraya akın ediyor. Çok fazla yoğun talep olduğu için çoğu zaman yer bile bulamıyoruz sınıflarımızda. Buradaki amacımız çocuklarımıza İslamiyet'e ve Müslümanlığa uygun bir eğitim vermektir. Bunun yanı sıra Kur'an-ı Kerimi iyi anlamak, Peygamber Efendimizin hayatını anlamalarını sağlamak, saadet asrında yaşayan efendilerimizin hayatlarını nasıl yaşadıklarını öğretmek. Çocuklarımız, Kur'an-ı Kerimi çok iyi okuyabilirler, ama hangi mesleğe sahip olursa olsunlar dini bilgileri her zaman lazım olacak onlara. Hayatlarının her safhasında onlara fayda sağlayacaktır" dedi.

Öğrencilerden Agit Bozkurt, Kuran eğitimi aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Cemre Kaplanduran da, Kuran eğitiminin yanı sıra dini bilgiler ve siyer eğitiminin çok güzel olduğunu, iyi vakit geçirdiklerini belirtti.

Silopi'de Kur'an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi
Silopi'de Kur'an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi
Silopi'de Kur'an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi
Silopi'de Kur'an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayaz Aliağaoğlu

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