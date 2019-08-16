16.08.2019 19:13

Silopi'de işten çıkarılan belediye personelleri hukuki süreç başlattı

ŞIRNAK - Şırnak'ta HDP'li Silopi Belediyesi'nin işten çıkardığı personel, haksız bir şekilde işten çıkardıklarını ifade ederek belediye hakkında hukuki süreç başlattı.

Şırnak'ta HDP'li Silopi Belediyesi 8 ağustos Cuma günü aralarında 3 şehit yakının da bulunduğu 20 personelin belediye ile ilişkisine son vermişti. HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma uzmanı Zeki Özen, işten çıkarılan personelleri ziyaret ederek yanlarında olduklarını ifade etti. İşten çıkarılan vatandaşlar, haksızlığa uğradıklarını kaydederek, belediye hakkında suç duyurusunda bulunup hukuki süreç başlatmıştı. İşten çıkarılanların vekaletnamelerini alan Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Müşaviri avukat Salim Namal, Ağustos'un 27'sinde yapılacak olan arabulucu toplantısının ardından belediye hakkında dava açacaklarını ve sonuna kadar işten çıkarılanların yanlarında olacaklarını aktardı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Hizmet-İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma uzmanı Zeki Özen, şunları söyledi:

"Biz bugün burada sendikamızın genel avukatıyla Silopi'de işten çıkarılan arkadaşlarımızı ziyarete geldik. İşten çıkarılan arkadaşlara, sendika olarak hukuki süreci başlattığımızı tebliğ ettik. Bu dava sadece burada değil Türkiye'nin birçok belediyesinde devam ediyor. Biz bur arkadaşları sahipsiz bırakmayacağız. Genel merkezimizde bununla ilgili bir toplantı yapılacak. Toplantıdan sonra açlık grevi tarihini onlara bildireceğiz. Açlık grevinde gireceğiz arkadaşlarla. Bunlar çalışan işçilerdir. Arkadaşlarımızı haksız bir şekilde işten attılar. Davaları açılmış, içişleri bakanlığında suç duyurusunda bulunulmuş. İçişlerinde müfettişte buraya gelecek. Hizmet-İş sendikası olarak Sonunda kadar arkadaşlarımızın yanındayız."

Silopi'de 30 Mayıs 2016 tarihinde PKK'nın bombalı saldırısı sonucu şehit olan Ekrem Birlik'in oğlu İsmail Birlik, şehit ailesi oldukları için işten çıkarıldığını belirtti. Birlik, "30 Mayıs 2016'da terör saldırısında babamı ve yeğenimi kaybettim onların yaptığı bir olay sonucunda. Onlar beni devlet yanlısı bir vatandaş bildikleri için, onlardan biri olmadığım için işten çıkardılar. Silopi Belediyesi'nde kayyum zamanında işe alındık şehit yakınları olarak. Bu ayın sekizinde işten çıkarıldık. Kayyum döneminde ne iş verildiyse yaptık, HDP döneminde de ne iş verildiyse yaptık. Herhangi bir sebep yokken bizi işten çıkardılar. Tebligatta gösterdikleri tek sebep, işçi fazlalığı ki, böyle bir sebep olamaz. Onların söylediklerine göre, şehit yakınlarını genelde işten çıkardılar. Bize haksızlık yapıldı devlet ve hükümetimizden bize sonuna kadar destek vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Şehit kardeşi Kadri Saluci ise "1990'da bir ağabeyim şehit oldu. Silopi Belediyesi'nde işe alındık, HDP'li belediye başkanı bizi sebepsiz yere işten attı. Suçumuz, devlet yakını olmak, bayrağını sevmek ve şehit kardeşi olmaktır. Herhangi bir suçumuz yok, ekmeğimizin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA