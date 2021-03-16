Silopi'de ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Silopi'de ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi

16.03.2021 13:28 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:39

Silopi'de ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi Şırnak'ın Silopi ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı.

Silopi'de ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği'nde görevli trafik eğitmeni Okan Köle'nin uygulamalı olarak yaptığı eğitim, Bahçeşehir Koleji Konferans salonunda gerçekleştirildi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği eğitime, trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri takma kuralları uygulamalı olarak gösterildi.

Trafik eğitmeni Köle, batıda yapılan trafik etkinliklerinin aynı kalitede yaptıklarını belirterek, yıl boyunca eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Köle, "Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımızın trafik bilincini en üst noktaya çekmeyi amaçlıyoruz. Burada çocuklarımıza çizgi film izleterek önemli bilgiler verdik. Görmüş olduğunuz sunum halısında çocukları da oynatarak uygulamalı olarak etkili ve kalıcı eğitim vermeye çalıştık" dedi.

Minik öğrenciler de eğitimlerinden dolayı Köle'ye teşekkür etti.

Silopi'de ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi
Silopi'de ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi
Silopi'de ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi
Silopi'de ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYAZ ALİAĞAOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ayşe Keşir Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Birol Güven Hülya Avşar Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silopi'de ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:03:29. #1.16#
title