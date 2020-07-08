Silivri Belediyesi yüzme havuzunun temeli atıldı - Silivri Belediyesi yüzme havuzunun temeli atıldı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın, "Silivri'yi İstanbul'un yüzme havuzu olmayan tek ilçesi olmaktan kurtaracağız" diyerek sözünü verdiği, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projesinin temeli atıldı.

- Silivri Belediyesi yüzme havuzunun temeli atıldı

İSTANBUL - Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın, "Silivri'yi İstanbul'un yüzme havuzu olmayan tek ilçesi olmaktan kurtaracağız" diyerek sözünü verdiği, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projesinin temeli atıldı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın seçim vaatleri arasında yer alan kapalı yüzme havuzu projesi hayata geçiyor. İhale süreci tamamlanarak yapımına başlanılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Yeni Mahalle Mustafa Canbaz Sokak üzerinde bulunan inşaat alanında düzenlenen temel atma törenine Silivri Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Taner Ertürk'ün yanı sıra birçok davetli ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, seçim sürecinde verilen sözlerin yerine getirildiğini belirtti.

Başkan Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Silivri Belediye başkan adayı olarak yola çıktığımda şunu ifade etmiştim; Silivri, spor, sağlık, sanat, kültür anlamında İstanbul'un dışında kalmasının da etkisi ile birçok alanda eksik bir ilçe. Çocuklarımız, gençlerimiz ve onların Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacak ve muasır medeniyetlerin üzerine çıkaracak yegane unsur olduğundan hareketle, bütün yatırımlarımızı çocuklara, gençlere, yani insana yapacağımızı söylemiştim. Biz yollar, kültür merkezleri, spor salonları, yüzme havuzları yapabiliriz, ama bunu anlamlandıracak, bunları bir sonraki nesillere aktaracak ve o salonların içine ruh katacak, o salonları dört duvardan çıkarıp anlamlı kılacak unsurun insanlar olduğunu ifade etmiştim. Silivri, İstanbul'da kültür merkezi olmayan, yüzme havuzu olmayan tek ilçe ve bu Silivri'ye yakışmıyor dedim. Ben seçim çalışmalarım boyunca ne zaman gençlerle ve hanımefendilerle karşılaşsam, 'Ne istiyorsunuz?' diye sorduğumda ilk söylenen yüzme havuzu olmuştu. Gençlerin ve yetişkinlerin yüzmeyi öğrenmeleri, spor yapabilmeleri adına kapalı ve yarı olimpik bir yüzme havuzunun sözünü o gün vermiştik. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun 100. yılına ithafen 2023'e doğru 23 dev proje ile yola çıkmıştık. Biz ne söz vermişsek, hangi projeleri anlatmışsak, elhamdülillah hepsini bir bir hayata geçiriyoruz. İşte onlardan birisi de bugün temelini atacağımız yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz. Burada 5 kulvarlı yarı olimpik bir yüzme havuzu, engelli ve çocuklar için çırpınma havuzu, 150 metrekareden oluşan 2 tane çok amaçlı spor alanı, 50 araç kapasiteli otopark alanı ve hanımefendilerin çocuklarını beklerken güzel vakit geçirebilecekleri bir park olacak. Bizim bu yatırımlarımız artarak devam edecek" dedi.

"Çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Silivri'ye yapılan hizmetlerin siyasallaştırılmaması gerektiğine de dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Biz ne söz verdiysek o sözün arkasında durarak hizmet yapmaya, yatırım yapmaya, çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Şuan temelini atacağımız kapalı yüzme havuzu, Silivri'ye yapacağımız ne ilk ne de son yatırım olacak. Hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Koşar adımlarla mücadeleye devam edeceğiz. Yeter ki el ele tutuşalım, gönül gönüle verelim. Hizmeti siyasallaştırmadan, çocuklarımıza, gençlerimize, el ele tutuşup hizmet edelim" ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe ve hijyen kuralları altında gerçekleştirilen temel atma töreninde, kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından beton dökme butonuna basılarak temel atma işlemi gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA