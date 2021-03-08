Silivri Belediye Başkanı Yılmaz: İlçede her 10 binadan 4'ü kentsel dönüşüme muhtaç

SİLİVRİ Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, olası İstanbul Depremi'ne yönelik çalışmalarda izlenecek yol haritasını belirlemek üzere kentsel dönüşüm stratejik belgesini hazırladıklarını ve bunu bakanlığa kısa sürede sunacaklarını açıkladı. Yılmaz, Silivri'de her 10 binadan 4'ünün kentsel dönüşüme muhtaç oluğunu söyledi.

Dünya çapında örgütlü Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) İstanbul Şubesi, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nin (MAG-DER) hazırladığı 'Afete Dirençli Toplum Projesi' kapsamında 'Afetlerde Yerel Yönetimlerin Rolü' konulu panel on-line yapıldı. Panele, olası İstanbul depreminin en fazla hissedileceği ilçelerden Silivri'nin Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın yanı sıra, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, DOHAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Ağalday ve MAG-DER Başkanı Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu katıldı. JCI İstanbul Afete Dirençli Toplum Kurucu Proje Direktörü İlknur Doruker'in yönettiği panelde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 yılı Şubat ayında tüm yerel yönetimlerden 'Kentsel dönüşüm stratejik belgesi' hazırlayarak olası afet karşısında ne yapılacağına ilişkin çalışmanın belirlenmesini istediğini söyledi.

"BEDDUALARLA ANILMAK İSTEMİYORUM"

Yılmaz, iki yıl süren çalışma ardından bu belgeyi hazırladıklarını ve bu ay içerisinde bakanlığa sunacaklarını anlatırken şöyle dedi:

"Silivri'de olası afet durumunda riskli öncelikli bina, sokaklar tespit edildi. Kentsel dönüşüm hükümetlerin ve yerel yönetimlerin en fazla zorlandığı konu. Bu sorunu vatandaş ile el ele vererek nasıl çözeceğimiz konusunda zorlanıyoruz. Finans sorunlarını çözerek insan odaklı çözümü başarmalıyız. Umarım kentsel dönüşüm tamamlandıktan sonra, olası İstanbul depremi ile karşı karşıya kalırız. Yoksa tüm yöneticiler olarak beddualarla anılırız. Beddualarla anılmak istemiyorum. Karşılaşılanlar doğal afet değil, doğa hareketi. Doğa ile inatlaşmazsanız barışık kent kurarsanız vereceği zarar minimum düzeyde kalır. İş başına geldiğimizde elde hiçbir belge yoktu. Kentsel dönüşüm stratejik belgesi çalışmasında 70 bine yakın yapı stokumuz olduğunu gördük. 2000 öncesi yapılar potansiyel risk durumunda. 2000 öncesi yapılan binalar yüzde 40 oranında. Halkımıza da deprem sunumu yaptık. Silivri'de her 10 binadan 4'ü kentsel dönüşüme muhtaç. Belediye olarak bizim rolümüz çok kısıtlı. Kentsel dönüşüe TOKİ ve KİPTAŞ'ı sokmalıyız. Aktör olabilme adına Silivri yatırım şirketini kurduk. Silivri, olası İstanbul depreminin merkez üssü. Bu nedenle çok önemli. Büyükşehir Belediyesi, Silivri, Avcılar, ve Fatih'te basit bina tarama yöntemi başlattı Ancak, Silivri'de çalınan 10 kapıdan 8'i binalarının incelemesine izin verilmedi. Artık depremden kaçamayız. Bu sorunu halı altına sürerek, başımıza yorganı çekerek kaçamayız. Yüzleşerek kentsel dönüşüm hamlesini başarmalıyız. Bu konuda çok ciddi çalışmamız var."

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da, kırılması beklenen Kuzey Anadolu Fay hattı'na en yakın ilçelerin Tuzla ve Bakırköy olduğunu, bunun bilinciyle 115 toplanma alanı oluşturduklarını konteynerler hazırladıklarını, 2013 yılında bilim insanları ile birlikte risk haritası hazırladıklarını söyledi. Yazıcı. İstanbul'daki dev sanayi tesislerinin Tuzla'da olmasının dezevantaj yanında avantajları bulunduğunu anlatırken, 1999 öncesi yapılarda ülke genelinde zemin ve statik hesapları üzerinde çok ciddi durulmadığını söyledi. Yazıcı, "İlçemizin nüfusu 10 yılda nüfus 2 katına çıktı. Hızlı gelişime girdi. Kentsel dönüşüme dikkat ettik. Eski binaların yenilenmesinde alınan kararlar plan notları kota üstleri üstü spesifik durumlarını değerlendirdik. 130 site dahil 1600 bağımsız bölümde kentsel dönüşüm yaptık. 40 bin kişiyi ilgilendiren konudan bahsediyorum. 1478 binada dönüşüm gerçekleştirdik. 18 site ile görüşmeye devam ediyoruz. Aralarında 60 yıllık işyerlerinin olduğu yapıları yeniledik" dedi.

DOHAD Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Ağalday da ilk yerli sismometreye patent aldıklarını, Marmara ve Ege bölgesinde deprem izleme istasyonları ile 24 saat yer hareketlerini izlediklerini belirtirken, "Bilim insanlarımızın da desteği ile yerli yazılımlar geliştiriyoruz, Türkiye'nin ilk erken uyarı sistemini yapmak için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı