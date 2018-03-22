Silahlı Saldırı: 5 Ölü (4)

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 5 kişi, av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası bir otomobili gasbederek kaçan saldırgan, Kahramanmaraş'ta yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Y, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Tarık Esen'in (50) babası İbrahim Esen'in ilçeye bağlı Ortaköy'deki evine gitti.

Fırat Y, yanında getirdiği av tüfeğiyle Tarık Esen'e ve babası İbrahim ile annesi Cennet Esen'e ateş etti.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Tarık, İbrahim ve Cennet Esen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesetler, savcının incelemesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Fırat Y. saldırının ardından evden uzaklaşarak köydeki bir bakkal dükkanına yöneldi.

Saldırganın, av tüfeğiyle ateş ettiği iş yeri sahibi Celal ile oğlu Taylan Koral da olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırıların failini yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

Gasbettiği otomobille geldiği Kahramanmaraş'ta yakalandı

İşlediği cinayetlerin ardından kaçan Fırat Y'nin kullandığı 58 SC 782 plakalı otomobilin, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi sınırlarına girdiği tespit edildi.

Bunun üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin giriş ve çıkışlarını kapattı.

Fırat Y. kullandığı araçla uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Doğu Çevre Yolu'nda kovalamaca sonucu polis tarafından otomobil durdurularak Fırat Y. gözaltına alındı. Araçta, saldırganın cinayet olaylarında kullandığı av tüfeği de ele geçirildi.

Fırat Y'nin, Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de sevdiği kızın babası Tarık, dedesi İbrahim ve babaannesi Cennet Esen'i tartışma sırasında otomatik av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı köydeki bakkala giderek para, içki ve aracını istediği belirtildi. İsteklerini reddeden bakkal Celal ve oğlu Taylan Koral'ı da aynı silahla öldüren saldırganın, daha sonra Celal Koral'a ait otomobili gasbederek kaçıp Kahramanmaraş'a gittiği ifade edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Fırat Y'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edilerek Sivas'a getirileceği öğrenildi.

Köy muhtarının açıklaması

Ortaköy Muhtarı Nazım Sayılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşananları vahşet olarak nitelendirdi.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tarık Esen'in iki gün önce kendisini telefonla aradığını aktaran Sayılgan, "Fırat Y. ile arasında bir husumet olduğunu, büyük olaylar çıkacağını söylemişti bana. Zannedersem Fırat Y, Tarık Esen'in kızını istemiş. Kızını isteyince de bunlar 'olmaz' demiş." ifadelerini kullandı.

Sayılgan, Tarık Esen'in savcılığa şikayette bulunacağını ve dilekçe vereceğini kendisine anlattığını dile getirdi. Bu konuda onun isteği üzerine Esen'e yardımcı olduğunu belirten Sayılgan, şöyle konuştu:

"Tarık Esen, 'Muhtarım yardımcı olur musun?' dedi, ben de yardımcı oldum. Şarkışla'ya gittik, avukatla görüştük. Savcılığa uğradı, dilekçesini verdi. Karakola uğrayıp şikayetini bildirmiş. Köye geldikten sonra elim olay ortaya çıkıyor. Fırat Y. köyde yaşamıyordu, bu sene geldi. Ölen marketçinin oğluyla da arkadaştı."