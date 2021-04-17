Silahlı kavgaya karışıp gözaltına alınan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, olay gününü anlattı

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da silahlı bir kavgaya karışan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ, katıldığı bir magazin programında hakkındaki iddialara yanıt verip olay gününü anlattı. Kendisinin kimseye küfür etmediğini ve kavgayı çıkaran kişi olmadığını söyleyen Üstündağ, "Tanımadığım insanlar arasında bir arbede çıktı. Arbede sırasında arada kaldım. Kız arkadaşıma, bir kadına tekme atıldı, bıçak çekildi" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da düzenlenen Bodrum Rallisi'nde yaşanan silahlı olayda gözaltına alınan ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ ile Ralli Etkinlik Koordinatörü ve İletişim Danışmanı Ayça Öztürk 'Magazin Noteri' canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KÜFÜR EDEREK İÇERİ GİRDİ"

O gün yaşanan olayı anlatan Ayça Öztürk, "81 numaralı araçla yarışıyordu arkadaşımız, ilk yarışıymış. Sol lastiği kopuyor. Etaplarda 400 metrede bir telsizli görevli duruyor, ambulans ve itfaiye ekipleri var. Sol lastik kopunca araç kenara çekiliyor. Sağlık durumuna bakıldıktan sonra araç çekiciyle getiriliyor. 81 araçtan 60'ı yarışı tamamlayabildi. İhmal olsaydı yarışı tamamlayamayan bütün araçlar ses çıkarırdı. Mustafa Bey, servis alanına girmiş dolaşmış. Yarış bittikten sonra toplantı yapıyorduk. Mustafa Bey küfür ederek içeri girdi. 'Benim kardeşim nerede?' diye sordu. Kardeşiyle ilgili bilgi verildi. Dışarıya çıktı, sonra tekrar içeriye girdi. Kulübün başkanını sordu, başkanın kolundan tutup 'Sen çık dışarıya' dedi küfrederek. 'Sporcunun sağlık problemi yok, çekicinin üzerinde servis alanına geliyor' dedim. Asla sakinleştiremedik. Bu yarış Şevki Gökerman'ın anısına yapılıyor. Eşi oradaydı, 'sakin olun bir problem yok' dedi. Onu bile dinlemedi..." ifadesinde bulundu.

"SİLAH ÇEKİLİYOR, BACAĞINDAN VURULUYOR"

Ünlü oyuncunun adam çağırdığını söyleyen Öztürk, sözlerine şöyle sürdürdü: "Bulunduğumuz merkezin kapısını kapatmaya çalıştım. Kapıyı iterek beni uzaklaştırdılar. Direkt kulüp başkanı işaret edilerek 'Beyaz gömlekli adam' denildi ve kulüp başkanının ağzı burnu dağıldı. Medyaya yansıyan görüntüler dışarıdaki görüntüler. Güvenlik görevlisi 'Polis geliyor hesap vereceksiniz' dedi, o da darp edildi. Gelen araç kaçmaya çalıştı. Arkadaşlar bariyeri kapattılar. Orada bizim tarafımızdan yaşanan tek talihsizlik arabanın sileceğinin kırılması. Sonra yine adamları arıyorlar 'biz buradan çıkamıyoruz' diye. Vurulan beyaz saçlı beyefendi arabanın yanına geliyor. Bu sırada federasyon yöneticilerinden biri daha darp ediliyor. Silah çekiliyor ve o beyaz saçlı beyefendi yanlışlıkla bacağından vuruluyor. Sonrasında polis ekipleri, hastane süreci..."

"KIZ ARKADAŞIMA TEKME ATILDI, BIÇAK ÇEKİLDİ"

Ayça Öztürk'ün açıklamalarının ardından cevap hakkını kullanan Mustafa Üstündağ ise şunları anlattı:

"Kimsenin şahsına küfür etmedim. Ortaya, duruma küfür ettim. Ayça Hanım benim davet edilmediğimi söylüyor. Ben yarışmacılardan birinin daveti üzerine gittim. Ayrıca spora destek amaçlı, o yarışmacının lastiklerini ben aldım. Saat 17.00 gibi olay yerindeydim. İnsanlarla fotoğraf çektirdim, eğleniyoruz. Saat 17.30 oldu, Tanju Çelen hala ortada yok. Panik oldum. Oyuncu olduğumuz için duygularımızı yüksek yaşıyoruz. Tanju'nun akıbetini sordum. Baktım olay yerinde ambulans yok. Sonrasında 'Olay yerinde ambulans yok!' diye video çektim... Hayatımda ilk defa Bodrum'a geldim. Komiteden kimse yardımcı olmayınca 60 yaşında esnaf bir abim var, onu aradım.

'Hakan abi gel ambulans yok, çocuktan haber alamıyoruz. Burada da yardımcı olmuyorlar' diye. Aradan 10-15 dakika geçti. Tanımadığım insanlar arasında bir arbede çıktı. Ellerindeki bütün güvenlik kamerası görüntülerini tarafsız bir şekilde yayınlasınlar. Arbede sırasında arada kaldım. Kız arkadaşıma, bir kadına tekme atıldı, bıçak çekildi. Arabamın sadece silecekleri değil farı, dikiz aynaları kırıldı. Arabanın içinde hapsolduk. Kapıyı açıp kız arkadaşım Yağmur'u dışarı çekmeye çalıştılar, tekme attılar. Yaklaşık 40-50 kişi arabanın üstüne çıkıp camları yumrukladılar. Bunları yapanlar federasyonun sporcuları. Ölümle tehdit edildik. Ne anamız, ne bacımız, ne namusumuz kaldı..."

"LİMON SATAR YİNE GEÇİNİRİM"

Polisi kendilerinin aradığını dile getiren Üstündağ, "Sadece yurt dışı yasağım var. Denetimli serbestlik almadım. Velev ki ben suçluyum. Yanımızdaki kadınlar niye gözaltına alındı? Heyecanlı davrandım, kabul ediyorum. Fevri davrandım. Ama ne kimseye vurdum ne kimseyi tehdit ettim. Sinirlendim, kötü cümleler kullandım. Ben kamu görevlisi değilim, aktörüm. Limon satar yine geçinirim. Kimseye minnet eylemem" diye konuştu.