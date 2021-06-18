Sıla'dan İlker Kaleli'ye mesaj: 40 yıl seni bekledim!

Kaleli'nin elini tuttuğu kareyi sayfasında paylaşan Sıla, altına şu notu düştü: "O tuttuğun elim değil, kalbim.Eğildikçe değdim içime.Geçen zamanın ardından baktım.Hanın kapılarını kapattım.

Kaleli'nin elini tuttuğu kareyi sayfasında paylaşan Sıla, altına şu notu düştü:

"O tuttuğun elim değil, kalbim.

Eğildikçe değdim içime.

Geçen zamanın ardından baktım.

Hanın kapılarını kapattım.

Buralara varana dek Yel de esti, kasırga da vurdu

Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde. O baktığın gözüm değil, kalbim

Ve sen bana bu hayatın armağanısın.

40 sene bekledim.

Şükranla...

Doğum günüm kutlu olsun."

SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİLER

İlker Kaleli-Sıla çifti, aşklarını sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla ilan ettiler.

İlker Kaleli, Sıla'ya sarılarak verdiği pozu "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı.

Sıla ise aşkın ilk fotoğrafını "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın." mesajıyla yayınladı.

Kaynak: Hürriyet