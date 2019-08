"Sıkı tedbirler, çöpe giden eti yüzde 5'lere düşürdü"

15.08.2019 11:47

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, "acemi kasaplar" nedeniyle her yıl etin yüzde 15'inin çöpe gittiğini belirterek, "Bu yıl alınan sıkı tedbirler ve yasaklar sayesinde bu oran yüzde 5'lere düştü." dedi.

Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, huzur içinde bir Kurban Bayramı geçirildiğini, tedbirler sayesinde yol kenarında, sokaklarda kesimlerin önemli derecede azaldığını söyledi.

Usulsüz kesimlere izin verilmediğini, valilikler, il tarım ve orman müdürlükleri, güvenlik güçlerince sıkı denetimler gerçekleştirildiğini anlatan Yardımcı, köşe bucak ve mahalle aralarında kesim yapmaya çalışanların kesimhanelere yönlendirildiğini bildirdi.

Mezbahada çoğu kurbanın kesimini ücretsiz yaptıklarına değinen Yardımcı, her sene kurbanlıkların yüzde 50'den fazlasının "acemi kasaplar" tarafından kesildiğini, bu yıl rakamın yüzde 20'lere düştüğünü ifade etti.

Bu yıl kurban etlerinin yüzde 80'inin kasaplarda işlendiğini anlatan Yardımcı, vatandaşların, uzmanları tarafından hazırlanan pirzolasını, kuşbaşını, kıymasını rahat yiyebileceğini dile getirdi.

"Kurbanda en çok küçükbaş kesildi"

Kurbanı işi bilen kasapların kesmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Yardımcı, şunları kaydetti:

"Acemi kasaplar nedeniyle her yıl etin yüzde 15'i çöpe gidiyordu. Bu yıl alınan sıkı tedbirler ve yasaklar sayesinde bu oran yüzde 5'lere düştü. Tedbirleri artırarak devam edersek önümüzdeki yıllarda bunu sıfıra indirebiliriz. Bu yıl alınan tedbirler örnekti. Türkiye genelinde gerçekten sıkı tedbirler alındı, çoğu yerde cezai işlemler uygulandı. İnsan sağlığına değer verdikleri için tüm birimlere teşekkür ediyoruz."

Yardımcı, Antalya'da Kurban Bayramı'nda 11 bin civarında büyükbaş, 200 bin civarında küçükbaş kurbanlık kesildiğini söyledi.

Türkiye genelinde geçen yıl 900 bin büyükbaş, 2,5 milyon küçükbaş kurban kesildiğini belirten Yardımcı, "Küçükbaş hayvan daha çok tercih ediliyor. Çünkü insanlar 7 payla uğraşmak yerine kendi adına hayvan kesmek istiyor. Bir de daha az zahmetli." dedi.

Kaynak: AA